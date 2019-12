Selçuklu Belediyesi 30. yaşını "Aşka Vefa" ile kutladı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi 30. kuruluş yıldönümünü “Aşka Vefa” sloganıyla Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirdiği programla kutladı.

1989 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi statüsünde merkez ilçe olarak kurulan ve şehre hizmet veren Selçuklu Belediyesi 30. Yıldönümünü "Kuruluşundan Bugüne Selçuklu Belediyesi Aşka Vefa” programı ile kutladı. Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programda 30 yıl boyunca şehre hizmet veren belediye başkanları, meclis üyeleri ve personel bir araya geldi.



“Tüm başkanlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum"

Selçuklu'nun 30 yılına damga vuran belediye başkanlarını, meclis üyelerini, başkan yardımcıları ve çalışanları burada bir arada misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatrımacı,"Selçuklu'ya her dönem değerli ve güzel hizmetler kazandırıldı. Dönemin imkanlarıyla ilçemize katkılar sunan şehir planlaması adına yaptığı çalışmalar ile Selçuklu’nun bugüne gelmesi noktasındaki ilk adımları atması hasebiyle Sayın İsmail Öksüzler Başkanımız hem bizim için, hem Konya, hem de diğer iller için model oluşturmuştur.1989’da başlayan bu serüvenin kurucu başkanı Sayın İsmail Öksüzler Başkanımıza teşekkür ediyorum. Değerli başkanımız 1989 yılında yaktığı meşaleyle iki dönem ilçemize hizmet ettikten sonra 1999 yılında görevi Adem Esen Başkanıma teslim etmiştir. Değerli başkanım Adem Esen döneminde yine kurumsal yapının güçlenmesi konusunda ağırlık verilmiş, Kalite Yönetim Sistemleri oluşturulmuş, belediyemizin mali alt yapısı güçlendirilmiş, insan kaynakları, araç, gereç ve ekipman yönünden güçlü bir belediye yapısı oluşturulmuştur. Belediye hizmetlerine ek etkinlik, kalite, verimlilik artışı ve süreklik sağlanmıştır. Değerli Başkanımız Adem Esen döneminde yapılan ve önemli yatırımlardan biri de mevcut belediye binamızın yapımına karar verilmesi ve temelinin atılarak inşaatın başlatılmasıdır. Burada belirttiğim ve daha ifade edilmesi gereken pek çok projeyi hayata geçiren ve ilçemize önemli katkılar sunan değerli Başkanımız Prof. Dr. Adem Esen’e, Selçuklumuza yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum" dedi.

Selçuklu'da 2009 2018 yılları arasında Selçuklu Belediye başkanlığı görevini yürütmüş olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a da hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Pekyatırmacı, "Uğur Başkanımızın dönemi de Selçuklu'nun her yıl yükselen nüfusu, gelişen teknolojisi ve büyüyen personel yapısı ile bütün ihtiyaçlara anında karşılık vermek adına önemli işlerin gerçekleştirildiği bir dönem oldu. Bu dönemde hemşehrilerimizin ‘İyi ki Selçuklu’da Yaşıyorum’ demelerine vesile olacak ve sadece ilçe ölçeğinde değil il bazında ve hatta ülke bazında etki oluşturacak pek çok projeyi hayata geçirmiştir. Eğitimden sağlığa, spordan sosyal ve kültürel hayata birçok prestijli eseri şehrimize kazandıran Başkan Uğur İbrahim Altay aldığı emaneti daha güzel noktalara taşımak adına, önceki başkanlarımız döneminde yapılan kadim medeniyet Selçuklu mirası, tarihe vefa kapsamında Selçuklu Tarihini ve kültürünü ifade eden pek çok eseri Cumhurbaşkanlığı himayesinde hayta geçirmiştir" şeklinde konuştu.



"Konyamıza değer katacak eserler bırakmaya devam edeceğiz"

2018 yılı mayıs ayından itibaren Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’dan devraldığı görevi en iyi şekilde sürdürmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Kadim medeniyetin mirasçısı olduğumuzun farkındayız bu kapsamda hem tarihimize sahip çıkarak hem kültürümüzü yaşatarak yenilikçi anlayışla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Yeni dönemde de tüm ekibimizle birlikte ilçemize ve Konyamıza değer katacak eserler bırakmaya devam edeceğiz. Bugün 50 ilden daha büyük bir nüfusa hizmet eden ilçe konumundayız. Her geçen büyüyen nüfusumuzla ve gelişen yapımızla örnek olmaya devam edeceğiz. Sanattan spora, sağlıktan eğitime, tarihten kültüre her alanda hemşehrilerimize hizmet etmek için projeler üretiyoruz. Gönül belediyeciliği ilkesi ile insanımıza değer vererek onların seviyesini yükseltmek öncelikli hedefimiz" ifadelerini kullandı.



"Konya'ya hizmet etmek şereftir"

Konya'ya hizmet etmenin büyük bir şeref olduğunu ifade eden Selçuklu Belediyesi Kurucu Başkanı İsmail Özksüzler, "Allah'a hamd ediyorum ki 10 yıl bu mübarek şehre hizmetle şereflendik. Hizmete başlamadan önce ilkelerimiz vardı ve bu ilkelerimizden asla taviz vermeyeceğimize söz verdik. Dürüst, çalışkan, israf etmeyen ve güler yüzlü bir belediyecilik anlayışıyla, bu ilkelerimizden taviz vermeden ilçemize hizmet etmenin gayretinde olduk. Hizmet dönemimizde Selçuklu'ya eğitimden, sağlığa, spordan çevreye, güzel sanatlara kadar her konuda Cenabı Hak bize eser vermede yardımcı oldu. Ben bu çalışkan belediye başkanlarımdan da daha çok eserler bekliyorum. Allah kendilerine yardım etsin ve tüm şehirlerimizin Konya gibi güzel, imarlı ve huzurlu bir kent olmasını diliyor, hepinizi hürmet, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum" diye konuştu.



“Belediyecilikte Konya Modelini öne çıkarmalıyız”

19992009 yılları arasında Selçuklu Belediye Başkanlığı yapan Prof. Dr. Adem Esen de konuşmasında “ Bu siyasi kültürün özellikle mahalli siyasi kültürün gelişmesi bakımından bu tür faaliyetlerin kayda geçirilmesi çok önemli. Biz tabi yerel demokrasi ile ilgili modelleri anlatırken daha çok İngiliz modeli ve batı modelleri üzerinde duruyoruz. Ben inanıyorum ki ciddi bir akademik çalışmayla Konya’nın ve Konya’yı takiben Türkiye’deki belediyecilik faaliyetlerinin geldiği yeri tespit etmiş oluruz. Şu anda hepimizin bir çatı altında 30.yıl programı vesilesiyle bir araya gelmesi çok önemli bir örnek. Belediyecilik ile ilgili konuların daha itibarlı bir hale gelebilmesi için hepimize ortak görevler düşüyor. Konya’da bilinip de Türkiye kamuoyunda işlenmeyen bazı konular var bunlardan bir tanesi de eğitim. Eğitim konusunda Türkiye’de özellikle ortaokul ve lise eğitimi konusunda Konya oldukça iyi bir derecededir sebebiyse Konyalı hayırseverler cami yaptırmaya özen gösterdiği kadar okul yaptırmaya da önem verdi. Biz o dönemde bütün arkadaşlarla beraber 100 okul yaptırma kampanyası başlatmıştık. Hamdolsun Konyalı hayırseverlerimizle 100 okul projesi protokolü imzalamıştık. Bunun semeresini de üniversite sınavlarında derece yapan öğrencilerin Konyalı öğrencilerden oluştuğunu görerek aldık. Belediyelerimizin bu desteği daha sonra da Milli Eğitim Bakanlığımızın çalışmalarıyla Konya eğitimde iyi bir noktaya geldi. Yani Belediyelerin destek olduğu her faaliyet güçlenmeye muktedirdir. Bu güzel programı düzenleyen değerli başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ama Konya modelinin onun akabinde Recep Tayyip Erdoğan Bey’in İstanbul’daki çalışmalarını da örnek alarak bu modeli gündeme getirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.



"Konya'nın başarısında birliktelik ruhu var"

Konya belediyeciliği ve Konya'nın şehircilikte elde ettiği başarı da en büyük faktörün birlik ve beraberlik ruhu olduğunu ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı uğur İbrahim Altay, "Bakın 4 belediye başkanı aynı kürsüden hitap edebiliyoruz. Herhalde bu Konya'nın dışında başka bir şehirde gerçekleşemez. Kurulduğu günden itibaren hep beraberiz ve birlikteyiz ve o günden itibaren hiç yıkmakla uğraşmadık. Her gelen üzerine bir şeyler yapmaya gayret etti. Bugün Konya'nın, Selçuklu'nun bir başarısı varsa bu salonda oturan herkesin bu anlayışla hareket etmesidir. İnşallah geleceğin Konya'sı geleceğin Türkiye'si çok daha güzel olacak. Bu vesile ile Konyamıza ve Selçuklumuza hizmet eden belediye çalışanlarından, belediye başkanına, meclis üyesine emeği geçmiş herkese huzurlarınızda şehrimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.



“Her dönem kendine özgü hizmetler yapıldı”

Selçuklu ilçesine bütün belediye başkanlarının çok değerli hizmetler yaptığına dikkat çeken AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, her dönemin kendine özgü büyük eserlerin inşa edildiğini, verilen emeklerin yerini bulduğunu ifade etti. Angı, “Önemli olan eserlerin bu şehirle buluşturulmasıdır. Bu şehre hizmet veren belediye başkanlarımızın, meclis üyelerimizin ve çalışan bütün personelin hizmetleri hiçbir zaman unutulmayacaktır. Kalıcı eserler bırakabilmek, hemşehrilerimizin ihtiyaçların gidermek kadar güzel bir şey yoktur. Bu şehir geleceğe bu şekilde taşınacaktır. Tarihten gelen bağların daha da güçlendirilmesiyle o kutlu görevin ifa edilmesiyle daha çok gayret ederek daha nice güzel eserler gerçekleştirilecektir. Belediye başkanlarımız büyük bir özenle büyük bir özveri ile çalıştılar, gayret sarf ettiler. Aşka vefanın timsali olan ve bin yıldır süregelen bu aşkla sulanmış topraklara hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Selçuklu’ya dolayısıyla bu şehre 30 yıl hizmet veren emektarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Yine emekleriyle çalışarak taş üstüne taş koyan fakat ebediyete irtihal etmiş büyüklerimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Onları hayırla yad ediyorum” diye konuştu.



“Vefa birlikte yürüyebilmektir”

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da, “Özellikle Selçuklu Belediye Başkanımıza bu programı düzenlediği için teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Vefa duygusu bizim medeniyetimizde bizde olan, yaşayan sadece inançlarda değil bugün olduğu gibi fiiliyatta olması gereken bir şey. Vefa aslında gülümseyen yüzdür, bu ortamı geçmişten günümüze paylaşabilme yüreğini ortaya koyabilmektir, dünden bugüne inşa edenleri unutmamak ve birlikte yürümeyi başarabilmektir. Bu esaslardan ilham alarak tarihten aldığı güçle geleceğin tasavvurunu bugüne vizyon ederek geleceği inşa edebilmektir” şeklinde konuştu.



“Konya Her Yönüyle Örnek Bir Şehir”

Hazreti Mevlana’nın 746. Vuslat yıldönümünün de bu yılki ana temanın vefa olduğuna dikkat çeken Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, başarının sürdürülebilmesinde esas mayanın vefa olduğunu vurguladı. Selçukluya hizmet etmiş ve etmekte olan dört belediye başkanının aynı masada oturuyor olmalarının Konya’da başarının sırrı olarak görmek gerektiğini ifade eden Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, “Bu 30 yıl gerçekten çok kıymetlidir. Konya’da belediye başkanlarının birbirinden gelen emanetlere sahip çıkmaları, hiçbir çalışmayı yarım bırakmamaları uzun vadede başarıyı getirmiştir. Tek hedef, Konya’ya ve Konyalıya hizmettir. Bu anlayışla çalışmışlardır. Yine meclis üyelerimiz, bürokratlarımız, bölge müdürlerimiz, il müdürlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız yapmış oldukları işlerin bilincindeler. Konya dışından gelen misafirlerimiz de şehrimiz için yaşanabilir, güvenilir ve rahat ifadesini kullanıyorlar. Ülkemizde değil dünyada parmakla gösterilen bir şehre sahibiz. Bu şehrin mimarları da şu an aramızdalar. Büyük bir hizmet aşkıyla ilimizi imar etmişler. Mahalli idarelerimiz güzel hizmetler yapıyor. Hizmet yarışı artarak devam ediyor. Konya her yönüyle örnek bir şehir. Bu özelliği bizlere gurur veriyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı önceki dönem Selçuklu Belediye Başkanları İsmail Öksüzler, Adem Esen ve Uğur İbrahim Altay'a fotoğraf albümü ve hediye takdimi gerçekleştirildi. Başkan Pekyatırmacı, Konya'nın en eski meclis üyesi Halil İbrahim Sayar'a da kelebek mozaiği hediye etti. Program günün anısına fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Programa Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekilleri Ziya Altunyaldız, Orhan Erdem, Gülay Samancı ve Hacı Ahmet Özdemir, Konya AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, önceki dönem Selçuklu Belediye Başkanları İsmail Öksüzler, Prof. Dr. Adem Esen, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya eski Belediye Başkanı Ahmet Öksüz, Konya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Halil Ürün, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çıpan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Seyit Mehmet Sümer, önceki dönem ve mevcut belediye meclis üyeleri, siyasi parti yöneticileri ve emekli personeller katıldı.

