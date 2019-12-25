Beyşehir’de üniversite öğrencilerine ‘tütünle mücadele’ konferansı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, üniversite öğrencilerine ‘tütünle mücadele ve uyuşturucu bağımlılığı’ konulu konferans verildi.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurtları Müdürlükleri tarafından Ali Akkanat Kampüsü'nde bulunan fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak düzenlenen konferansta Beyşehir Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Mustafa Çelik ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Uzmanı Kübra Yılmaz Duman sunumlarını yaptı.

Konferansta sigaranın akciğer kanseri başta olmak üzere birçok hastalığa neden olduğu ve beyin hücrelerini öldürdüğü için bu organın belli bölümlerinde kalıcı tahribatlar yaptığı belirtildi. Konferansta ayrıca, sigaranın beyin ve kalpte damar tıkanıklıklarına yol açtığı, ağız kokusu ve diş ve diş eti hastalıklarına neden olduğu ile tat alma duyusunda bozulmalara sebep olduğu anlatıldı. Sigara tiryakilerinin sağlığını koruması için bu alışkanlıklarından bir an önce kurtulması gerektiğine vurgu yapıldı.

Çelik ve Duman programın sonunda öğrencilerin yönelttiği soruları cevaplandırdı.

KONYA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:29

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