Başkan Oprukçu hemşehrileri ile kucaklaşmaya devam ediyor

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, vatandaşlarla iç içe bir belediyecilik anlayışıyla hemşehrileri ile kucaklaşmaya devam ediyor.

Birlik ve beraberlik içerisinde huzur şehri Ereğli’yi inşa edeceklerini belirten Başkan Oprukçu, Allah’ın izni, hemşehrilerinin desteği ile göreve geldiğini söyledi. Bu şerefe halel getirmemek adına ilk günden beri hizmet etmeye çalıştığını ifade eden Başkan Oprukçu, “Ereğlimizin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Kalıcı ve kıymetli projelerimizle şehrimizde huzuru tahsis etme mecburiyetimizin yanında mahkumiyetimizin olduğu bilinciyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu noktada en önemli gücümüz hemşehrilerimiz, onların desteği ile de başaracağımıza dair inancımız tamdır. Her daim hemşehrilerimize kapılarımız açıktır. Her ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyor, onların istek, talep ve önerilerini dikkate alarak gereken çalışmaları yapıyoruz. Bu kadim şehir hepimizin, birlik ve beraberlik içerisinde Ereğlimizin gelecek yüz yıllarını planlayarak büyük plan ve projeler ışığında huzur şehri Ereğli’yi inşa edeceğimize inanıyoruz” dedi.

KONYA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:29

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