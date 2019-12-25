Başkan Akkaya’dan Avrupa üçüncüsü sporcuya altın

İsrail’in Eilat kentinde yapılan Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası’nda 81 kilogram Yıldızlar Avrupa üçüncülüğü kazanan başarılı sporcuya, Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından altın hediye edildi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı makamında ziyaret eden Akşehir Özel Birey Anadolu Lisesi Okul Kurucusu İsmail Bozkurt, Halter Antrenörü ve Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Korkmaz, 81 kilogram Yıldızlar Halter Avrupa Üçüncüsü ve Özel Birey Anadolu Lisesi öğrencisi Nuran Yalçın, şampiyona hakkında Başkan Akkaya’ya bilgi verdi. Sporcuyu ve idarecilerini başarıları için tebrik eden Başkan Akkaya, Akşehir’in spor dallarında önemli bir başarıyı yakalayıp her geçen gün çıtayı daha da yükselttiğini belirterek, Avrupa üçüncülüğünün artarak birincilik ve dünya şampiyonluğuna ulaşması temennisinde bulundu.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Avrupa üçüncüsü olan sporcuyu çeyrek altınla ödüllendirirken, sporcu ve idarecileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

KONYA 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:29

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