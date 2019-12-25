Başkan Akkaya’dan Avrupa üçüncüsü sporcuya altın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Akkaya’dan Avrupa üçüncüsü sporcuya altın

İHA

İsrail'in Eilat kentinde yapılan Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda 81 kilogram Yıldızlar Avrupa üçüncülüğü kazanan başarılı sporcuya, Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından altın hediye edildi.

Başkan Akkaya’dan Avrupa üçüncüsü sporcuya altın

İsrail’in Eilat kentinde yapılan Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası’nda 81 kilogram Yıldızlar Avrupa üçüncülüğü kazanan başarılı sporcuya, Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından altın hediye edildi.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı makamında ziyaret eden Akşehir Özel Birey Anadolu Lisesi Okul Kurucusu İsmail Bozkurt, Halter Antrenörü ve Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Korkmaz, 81 kilogram Yıldızlar Halter Avrupa Üçüncüsü ve Özel Birey Anadolu Lisesi öğrencisi Nuran Yalçın, şampiyona hakkında Başkan Akkaya’ya bilgi verdi. Sporcuyu ve idarecilerini başarıları için tebrik eden Başkan Akkaya, Akşehir’in spor dallarında önemli bir başarıyı yakalayıp her geçen gün çıtayı daha da yükselttiğini belirterek, Avrupa üçüncülüğünün artarak birincilik ve dünya şampiyonluğuna ulaşması temennisinde bulundu.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Avrupa üçüncüsü olan sporcuyu çeyrek altınla ödüllendirirken, sporcu ve idarecileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

KONYA

25 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:29
  • GÜNEŞ 07:57
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Oprukçu hemşehrileri ile kucaklaşmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Oprukçu hemşehrileri ile kucaklaşmaya devam ...
Beyşehir’de üniversite öğrencilerine ‘tütünle mücadele’ konferansı
YEREL HABERLER Beyşehir’de üniversite öğrencilerine ‘tütünle ...
Kültür ve Turizm Bakanlığında, Konya projeleri konuşuldu
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanlığında, Konya projeleri ...
MHP’li Esin Kara’dan Bakan Pakdemirli’ye soru önergesi
YEREL HABERLER MHP’li Esin Kara’dan Bakan Pakdemirli’ye soru ...
Selçuklu Belediyesi 30. yaşını "Aşka Vefa" ile kutladı
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi 30. yaşını "Aşka Vefa" ile ...
Meram Belediyesi ‘Sıfır Atık’ hedefi için yeni bir seferberlik başlattı
YEREL HABERLER Meram Belediyesi ‘Sıfır Atık’ hedefi için yeni bir ...
Hüyük Devlet Hastanesi Başhekimi göreve başladı
YEREL HABERLER Hüyük Devlet Hastanesi Başhekimi göreve başladı
Akşehir’de çöp konteynerleri yenileniyor
YEREL HABERLER Akşehir’de çöp konteynerleri yenileniyor
Karatay Belediyesinden emekli personeline vefa
YEREL HABERLER Karatay Belediyesinden emekli personeline vefa
Minibüsü mobil berbere çevirdi
YEREL HABERLER Minibüsü mobil berbere çevirdi
Op. Dr. Özçimen: “Tüp bebek tedavisinde genç yaşta başvurular bizim için çok önemli”
YEREL HABERLER Op. Dr. Özçimen: “Tüp bebek tedavisinde genç yaşta ...
Atatürk'ün yüzüne damla gibi yansıyan basım hatalı banknotu 17 yıldır saklıyor
YEREL HABERLER Atatürk'ün yüzüne damla gibi yansıyan basım hatalı ...
Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk: Gerekirse istifamız da olur
YEREL HABERLER Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk: Gerekirse istifamız ...
Konyaspor Başkanı Kulluk: “Gerekirse istifamız da olur”
YEREL HABERLER Konyaspor Başkanı Kulluk: “Gerekirse istifamız da ...
Başkan Akkaya öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Akkaya öğrencilerle buluştu
Ünlü bestekar Ali Osman Erbaşı, Sonsuz Şükran Köyü’ne yerleşiyor
YEREL HABERLER Ünlü bestekar Ali Osman Erbaşı, Sonsuz Şükran Köyü’ne ...
Konya Şeker'den üreticiye 34 milyon 410 bin lira ödeme
YEREL HABERLER Konya Şeker'den üreticiye 34 milyon 410 bin lira ...
KTO Karataylı genç girişimciler sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER KTO Karataylı genç girişimciler sertifikalarını aldı
Ereğli Belediyesinden dilenci operasyonu
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesinden dilenci operasyonu
Karatay’da öğrencilere çölyak hastalığı anlatıldı
YEREL HABERLER Karatay’da öğrencilere çölyak hastalığı anlatıldı
Meram Kent Konseyi yeni dönem ilk toplantısını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Meram Kent Konseyi yeni dönem ilk toplantısını ...
Konya Şeker'den üreticiye 34 milyon 410 bin lira avans
YEREL HABERLER Konya Şeker'den üreticiye 34 milyon 410 bin lira ...
Ankara'dan Konya'ya gelen özel gereksinimli misafirleri protokol karşıladı
YEREL HABERLER Ankara'dan Konya'ya gelen özel gereksinimli ...
“Haydi Konuş Bakalım” ilçe finalleri tamamlandı
YEREL HABERLER “Haydi Konuş Bakalım” ilçe finalleri tamamlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X