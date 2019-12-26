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KTO Karatay Üniversitesine "Yılın Havacılık" etkinliğinde iki ödül

İHA

Konya Ticaret Odası (KTO) Pilotaj Bölümü "Yılın Havacısı 2019" etkinliği kapsamında "Yılın Genel Havacılık Pilotu" ve "Yılın Bakım Personeli" ödülüne layık görüldü.

KTO Karatay Üniversitesine "Yılın Havacılık" etkinliğinde iki ödül

Konya Ticaret Odası (KTO) Pilotaj Bölümü "Yılın Havacısı 2019" etkinliği kapsamında “Yılın Genel Havacılık Pilotu” ve “Yılın Bakım Personeli” ödülüne layık görüldü.
Antalya Bilim Üniversitesi ve ELBA Havacılık Enstitüsü’nün ortaklaşa düzenlediği “Yılın Havacısı 2019” etkinliğinde havacılık ödülleri sahiplerini buldu. Geleneksel hale gelen ve ülkede havacılık etkinliklerinde özel bir yeri olan “Yılın Havacılık Ödülleri” düzenlenen törenle verildi. Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümü de iki önemli ödülle geceye damga vurdu. “Yılın Genel Havacılık Pilotu” ödülü KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümü Baş Uçuş Öğretmeni Süleyman Doğan'a, “Yılın Bakım Personeli” ödülü de KTO Karatay Üniversitesi Havacılık ve Eğitimi İktisadi İşletmesi Teknik Müdürü Kubilay Toklu'ya verildi. Tüm zamanların havacısı unvanlı KTO Karatay Üniversitesi Uçuş Akademisi Eğitim Müdürü Ali Natık Doğruöz ise, Pegasus Havayolları pilotlarından Hande Sipahi’ye ödülünü takdim etti.

“Yılın Genel Havacılık Pilotu” ödülünü alan Pilot Süleyman Doğan, aldığı ödülden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Böyle prestijli bir ödüle layık görüldüğüm için büyük gurur duydum. KTO Karatay Üniversitesi olarak, biz güçlü bir ekip ve deneyimli bir yönetimle çalışan, çok büyük bir aileyiz. Bu ödülü KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümü adına alıyorum” dedi.
Bu yıl ilk kez öğrenci kabul eden KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümü’nün ayrıcalıklarını da anlatan Pilot Doğan, “Türkiye’nin en deneyimli uçuş ve bakım ekibine sahip KTO Karatay Üniversitesi, kendi planör ve uçaklarıyla, kendi pisti ve bakım merkezinde pilot yetiştiren tek üniversite unvanını elinde bulundurmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’de ilk kez paraşütlü eğitim uçakları ile eğitim verilecek
Öğrencilerin güvenliğine de hat safhada önem verildiğine değinen Doğan, “Türkiye’de ilk kez kullanılacak paraşütlü eğitim uçakları ile yaşanabilecek olası kazaların önüne geçmeyi amaçlamaktayız” şeklinde konuştu.
Planör uçuşlarıyla ilgili teknik konular hakkında bilgi veren Doğan, “Türkiye’de yalnızca KTO Karatay Üniversitesinde uygulama eğitimleri planör uçuşlarıyla başlıyor. Planör lisansına (SPL) sahip olan bir pilot adayı, bir uçağa nispetle çok daha üst düzey kumanda becerisi gerektiren planör kullanımda kumanda becerilerini geliştiriyor. Piste hangi irtifadan nasıl yaklaşacağını, mecburi inişlerde hızlı ve mükemmel karar verme yeteneklerini planör eğitimiyle kusursuzlaştırılıyor. Öğrencilerimiz anormal duruma yaklaşan veya giren uçağın hangi kumandalar ve koordineli kullanımla kurtarılacağını öğreniyor” dedi.

“Uluslararası standartların üstünde pilot yetiştireceğiz”
Pilotluk mesleğini uluslararası boyutuyla ele alan Doğan, “Sektörde donanımlı ve nitelikli pilot eksikliği dünyada olduğu gibi, ülkemizde de benzer durumda. Özel havacılık şirketlerinin artması ile başlayan hava ulaşımındaki hızlı büyüme ve gelişim süreci, nitelikli personel ihtiyacı doğuruyor. Havacılık sektöründeki bu gelişmeler, uluslararası standartlarda pilot ihtiyacını hem ulusal hem de uluslararası arenada ön plana çıkarıyor. Bu yüzden Pilotaj Bölümünün KTO Karatay Üniversitesi bünyesinde olması ve uluslararası düzeyde lisans eğitimi verilmesi hem öğrencilerimiz hem Konya hem de Türkiye için ayrı bir öneme sahip. İnanıyoruz ki havacılıkta, dünyadaki en önemli ilk 3 üniversiteden biri olacağız” şeklinde konuştu.

“Ara dönemde yatay geçişle 8 pilotaj öğrencisi kabul edeceğiz”
KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümüne bahar döneminde yatay geçiş ile 8 öğrenci kabul edileceğinin altını çizen Doğan, “Üniversiteye kayıt olunan yıldaki ÖSYS / YKS merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istenilen lisans programının o yılki taban puanına eşit veya bu puandan yüksek olan öğrenciler Pilotaj Bölümüne başvuru yapabilecekler. Yani 2019 YKS’de sayısal puan türünde 211.881 ve üzeri puana sahip öğrenciler için pilot olma hayali devam ediyor. Öğrencilerin bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yatay geçiş başvuruları 6 Ocak 2020 tarihinde başlayacak, 4 Şubat 2020 tarihinde sona erecek. Ayrıntılı bilgi almak isteyen öğrenciler, KTO Karatay Üniversitesi resmi web sitesini takip etsinler” tavsiyesinde bulundu.

“Pilotaj öğrencilerimiz ikinci lisans programında öğrenim görme hakkına sahipler”
Pilotaj öğrencilerinin sahip olduğu haklara değinen Doğan, “KTO Karatay Üniversitesi, pilot adaylarına herhangi bir ek ücret ödemeksizin Çift Anadal Programı’na katılma hakkı vermektedir. Pilotaj öğrencileri üniversiteye girişte herhangi bir burs elde edememiş olsa dahi, YÖK tarafından belirlenmiş olan şartları sağlamaları halinde ikinci bir anadal programına ücretsiz kayıt olur.” diyerek ikinci bir lisans programından eş zamanlı olarak ders alıp iki ayrı diplomayla mezun olması konusunda sağlanan ayrıcalıklara da değindi. “Pilotaj öğrencileri Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik programlarından birinden de çift anadal programı ile mezun olacaklar. Pilotaj diplomasının yanında ikinci bir diplomaya da sahip olmasının en önemli avantajı, eğitim hayatlarında herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmaları halinde bu mağduriyetleri ikinci bir meslekle giderilecektir.” dedi.

"KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümünden mezun olmak büyük bir ayrıcalıktır"
Süleyman Doğan, “KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümünden mezun olmak büyük bir ayrıcalıktır. Öğrencilerimiz, mezun olduklarında tüm ulusal ve uluslararası havayolu şirketleri ve işletmelerinde, hava taksi hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda pilot olarak, pilot eğitimi veren uçuş okullarında uçuş eğitmeni olarak, yurtiçi ve yurtdışında eğitim veren üniversitelerde akademisyen olarak tercih edilebilecekler” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

KONYA

26 Aralık 2019 Perşembe

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