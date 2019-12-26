Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobil içerisinde 79 adet uyuşturucu hap ve kullanıma hazır halde 81 gram 17 fişek esrar maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şahıs, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uygulama noktasında 42 H 2076 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler araçta yaptıkları arama sonrasında 79 adet uyuşturucu hap, kullanıma hazır halde 81 gram 17 fişek esrar maddesi ele geçirdi.

Öte yandan, araçta bulunan İsmail T. (22), Yavuzhan T. (19) ve Esra E. (24) olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan üç şüpheli, daha sonra Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

KONYA 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:30

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