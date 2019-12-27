NEÜ’de bağımlılık konferansı

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Genç Yeşilay Topluluğu tarafından düzenlenen ‘Hukuk Gözüyle Bağımlılık’ konferansında öğrencilerle bir araya geldi.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Erol Güngör Konferans Salonunda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan AKEF Dekanı Prof. Dr. Erdal Hamarta, konferansın verimli geçmesini dileyerek katılımlarından dolayı Başsavcı Ramazan Solmaz’a teşekkür etti.

Sigara bağımlılığının önemsizleştirilmemesi gerektiğini söyleyen Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, “Son zamanlarda sigara, alkol ve madde bağımlılığı gibi türlere sosyal hayatın gelişmesiyle cep telefonu, sosyal medya, bilgisayar bağımlılığı gibi yeni bağımlılık türleri de eklendi. Cep telefonu, bilgisayar ve sosyal medya gibi konularda da insanlar artık bağımlı olarak tedavi görme noktasına gelebiliyor. Madde bağımlılığına başlayanların yüzde 95’i aynı zamanda alkol, yüzde 85’i de sigara kullanıyor. Bu ne demek oluyor? İnsanlar sigarayı bırakamıyorsa ileride alkol ve madde bağımlılığına giden bir süreç olabilir. Bundan dolayı sigara bağımlılığını önemseyerek, buna karşı savaşmalıyız” dedi.

Alkollü araç kullanımının kazalara davetiye çıkardığını aktaran Solmaz, “Emniyet ve Jandarma ile birlikte alkollü mekanların bulunduğu yerlerde trafik uygulamasının sıklaştırılmasıyla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Bunu neden yapıyoruz? İnsanlar alkol aldığında gideceklere yerlere taksiyle ya da alkol kullanmayan birisinin aracıyla gitmiyor ve alkollü araç kullanması sonucunda da kaza yaparak ölümlere yol açabiliyor. Çalışmamızla da bu tür olayların yaşanmaması için önlem almaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Madde bağımlılığı ile ilgili olarak tedbir ve yasaklamaların çok fazla etkili olmadığını kaydeden Solmaz, en etkili yol olarak toplumun topyekun gönüllü olarak bu bağımlılık türüyle savaşması gerektiğinin altını çizdi. Soru cevapla devam eden program, Dekan Hamarta’nın Solmaz’a plaket takdimi ile sona erdi.

KONYA 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:30

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