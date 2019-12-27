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Mehmet Akif Ersoy’u anma ve anlama etkinliği yapıldı

İHA

Selçuk Üniversitesi tarafından milli şair Mehmet Akif Ersoy'u anma ve anlama programı düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy’u anma ve anlama etkinliği yapıldı

Selçuk Üniversitesi tarafından milli şair Mehmet Akif Ersoy’u anma ve anlama programı düzenlendi.
Selçuk Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından “Mehmet Akif Ersoy’u Anma ve Anlama” konulu program gerçekleştirildi. Selçuk Üniversitesi Prof. Dr. Erol Güngör Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinlik, “Mehmet Akif Ersoy” sergisinin açılışıyla başladı. Düzenlenen etkinlikte Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan bir belgesel de izlettirildi.

“İstiklal Marşı sadece Türk milletinin marşı değildir”
Programın açılış konuşmasını yapan Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin, “Bu programı düzenleyerek vefa gösteren üniversitemize teşekkür ediyorum. ‘Mehmet Akif’ deyince, mağdur, mazlum ama vatanperver bir insan aklımıza geliyor. ‘Akif’ dediğinizde doğru sözlü, güvenilir, emin, sözünde duran, menfaatperver değil, her şeyi vatan ve insanlık için düşünen bir insan aklımıza geliyor. Gerçekten çok hizmet etti. Bu memlekete İstiklal Marşı’nı yazdı ama doğup büyüdüğü canı kadar sevdiği memleketinden uzaklaşmak durumunda kaldı. Vatanına, milletine, memleketine, gençliğine ve devletine hiçbir zaman küsmedi. Bir hasta bakıcının, refakatinde bitkin halde son nefesini cennet vatanımda vereyim diyerek, geldi ve Türkiye’de son nefesini verdi. Ne acıdır ki cenazesinde hiçbir devlet erkanı yoktu ama ne güzel şeydir ki cenazesinde Asımın Nesli diye hayal ettiği Türk çocukları vardı. Yani sizler vardınız bayrağımıza sarılı olarak o inanmış gençlerin omuzlarında ebedi aleme uğurlandı. İstiklal Marşı sadece Türk milletinin marşı değildir, dünya mazlumlarının marşıdır. Çünkü hem Türk milletinin hem de mağdurların sesiydi. Vefatının yıl dönümünde kendisini rahmetle ve minnetle anıyoruz. Asımın nesillerinin İstiklal Marşı’na ilelebet sahip çıktığına da inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan “Mehmet Akif Ersoy” isimli şiir dinletisi gerçekleştirildi. Programın sonunda, emeği geçenlere katılım belgesi takdim edildi.
Programa, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özdemir Koçak, Selçuk Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Tevfik Sayın, Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Fahrettin Demirci, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

KONYA

27 Aralık 2019 Cuma

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