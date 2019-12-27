Konya'da portakal yüklü kamyon devrildi: 2 ölü

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’nın Ereğli ilçesinde portakal yüklü kamyon devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Ereğli ilçesi AdanaAksaray kara yolu üzerinde meydana geldi. Metin Cingöz (44) idaresindeki 01 EL 311 plakalı portakal yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Metin Cingüz ile yanında bulunan Hülya Gökbük’ün (47) hayatını kaybettiğini belirledi. Ters dönen kamyon hurdaya dönerken, parçalanan kasadaki portakallar yola saçıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



KONYA 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:30

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:44

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.