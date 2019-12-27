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Ereğli Belediyesinin “Evde Bakım Hizmeti” devam ediyor

İHA

Konya'nın Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen evde bakım hizmetleri ile vatandaşa hizmet ediyor.

Ereğli Belediyesinin “Evde Bakım Hizmeti” devam ediyor

Konya’nın Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen evde bakım hizmetleri ile vatandaşa hizmet ediyor.
Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen evde bakım hizmetleri ile çalışmaya devam ediyor. Sevgi ve dayanışma ile her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceğine vurgu yapan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Biz yaratılanı yaratandan ötürü sever ve saygı duyarız. Bu nedenle insanımıza dokunan ve mutlu eden her hizmetin bizim nazarımızda kıymeti çok ayrıdır. Özellikle hemşehrilerimizin mutluluğunu ve huzurunu temin etmek amacıyla çıktığımız hizmet yolculuğumuzda onların ihtiyaçlarına, istek ve taleplerine cevap verebilmek adına canla başla çalışıyoruz. Kültür ve sosyal işler müdürlüğümüzün yürütmüş olduğu evde bakım hizmetleri de bu anlamda bizim için çok kıymetlidir. Hemşehrilerimizin sadece hayır duasına talip olduğumuz hizmetlerle huzur şehri Ereğli’yi inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Bir ve beraber olmaya devam edeceğiz”
Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Başkan Oprukçu, “Birlik ve beraberlikle her şeyin üstesinden gelinebileceğine inananlardanım. Her zaman birlikten güç doğar ilkesiyle çıktık yola, şükürler olsun ki bu manada da hep hemşehrilerimizden desteğiyle karşılaştık. Onların da bizden beklediği Ereğlimize layıkıyla hizmet etmek olduğu bilinci ile çalışmaya, bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. Allah’ın da izniyle hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmesine ve hiçbir hemşehrimizin mağdur olmasına izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

KONYA

27 Aralık 2019 Cuma

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