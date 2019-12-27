Konya'nın ilçelerinde kar yağışı

Konya’nın Derbent, Beyşehir, Derebucak ve Hüyük ilçeleri yar yağışı sonrası beyaza büründü.

Derbent, Beyşehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde gece saatlerinden beri etkili olan ve aralıklarla yağan kar yağışı vatandaşların yüzünü güldürdü. Derbent ilçe merkezi ve bağlı dış mahallelerinde etkili olan kar yağışı sonrası kar yüksekliği 10 santimetreye ulaştı. Konya'nın Kış Sporları Merkezi olması için çalışma yürütülen Aladağ'da kar yağışının ardından bembeyaz oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Derbent Belediyesi ekipleri, ilçedeki kar yağışının ardından yolları ulaşıma açık tutabilmek için çalışma başlattı.

Kar yağışı Beyşehir, Derebucak ve Hüyük ilçe merkezleri ile yüksek kesimlerde ve bazı dış mahallelerde de etkili oldu. Kar yağışı sonrasında teneffüslerde okul bahçelerine çıkan çocuklar karın keyfini yaşadı.

Beyşehir Birliği, Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, kış mevsiminin gelmesi ile birlikte özellikle kar yağışı konusunda beklenti içerisine girdiklerini belirterek, "Bol bir kar yağışını hem bu yıl su seviyesi oldukça düşen Beyşehir Gölü için hem de çiftçilerimizin ekili alanlarına bereket getirmesi için istiyorduk. Kar yağışı yıl sonuna doğru geldi ama yine de şu anda Beyşehir’in de aralarında olduğu bazı ilçelerimiz için beklediğimiz seviyede değil. İnşallah kar yağışı aralıksız devam eder, bölgemize bereketini getirir" diye konuştu.

KONYA 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:30

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