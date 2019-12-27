Rektör Zorlu: “Türkiye’nin otomobili, gelişen ve büyüyen Türkiye’nin nişanesi olacaktır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rektör Zorlu: “Türkiye’nin otomobili, gelişen ve büyüyen Türkiye’nin nişanesi olacaktır”

İHA

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, tanıtımı yapılan yerli otomobilin hayırlı olmasını dileyerek, üniversite bünyesinde hizmet veren araçları yerli otomobille değiştirmek istediklerini ifade etti.

Rektör Zorlu: “Türkiye’nin otomobili, gelişen ve büyüyen Türkiye’nin nişanesi olacaktır”

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, tanıtımı yapılan yerli otomobilin hayırlı olmasını dileyerek, üniversite bünyesinde hizmet veren araçları yerli otomobille değiştirmek istediklerini ifade etti.
Rektör Zorlu, “Allah’ın izniyle Üniversitemizin de adını taşıdığı Necmettin Erbakan hocamız ve ekibinin üstün gayretlerle ortaya çıkardığı ‘Devrim’ arabası yeniden doğacak, vatan için kurulan hayaller gerçekleşecek, Türkiye’nin Otomobili, gelişen ve büyüyen Türkiye’nin nişanesi olacaktır” dedi.
Küresel ekonomiler arasında yükselmek için neredeyse şart olan yerli otomobil üretimini sonuna kadar desteklerini belirten Rektör Zorlu, “Halihazırda gelişmiş ülkelerin başını çektiği 22 ülke kendi otomobillerini üretiyor. Allah’ın izniyle Türkiye, kendi otomobilini üreten 23’üncü ülke olacak ve bununla birlikte ülkemizin ihracat ve istihdam rakamlarında yükselen bir ivme yakalanacaktır. Türkiye uzun yıllardır yüksek yerlilik oranı ile dünyanın en tanınmış otomobil markalarını üretiyor, tedarikçiliğini yapıyor ve aynı zamanda bu endüstride kazandığı büyük bir tecrübesi var. Her seviyede yetişmiş iş gücümüz var. Otomotiv alanındaki bu birikimi değerlendirerek dünya markaları ile rekabet edebilecek bir dünya markası çıkarma fırsatını tam da zamanında değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Şunu iyi kavramak lazım; en az yüz sene gerisinde olduğumuz fosil yakıtlı otomobil üretmeye girişmiyoruz, elektrikli otomobile odaklanmış durumdayız. Elektrikli otomobilde dünyadaki çalışmalar çok yeni ve o yüzden asla geç kalmış değiliz. Dolayısı ile ülkemizin geleceğine yapılmış bir yatırım olduğunu vurgulamak isterim. Konunun önemini kavrayarak her vatandaşımıza bunu anlatmalıyız” diye konuştu.

"Yerli otomobili tüm içtenliğimizle destekliyoruz"
Dünya ekonomisinde söz sahibi olmak için dünya çapında adından söz ettiren markalara sahip olunması gerektiğinin altını çizen Zorlu, “Savunma sanayisinde yerli üretimlerimizle küresel anlamda ses getiren çalışmalar yapıyoruz ve yerli otomobil ile bunu devam ettirmiş oluyoruz. Yakın tarihimizde ilk yerli otomobilimiz ‘Devrim’e karşı yapılanlara benzer karşı çıkmalar ve engelleme girişimleri bu proje için de uygulanmaya çalışılıyor maalesef. Bu karşı çıkmaların, engelleme çabalarının ne denli gereksiz ve zararlı olduğunu acı da olsa ülke olarak tecrübe ettik. Bu tür acı tecrübelerin yaşanmaması, ülkemizin refahı ve selameti için yerli otomobil üretimini tüm içtenliğimizle destekliyoruz” şeklinde konuştu.

"Yerli otomobil, daha büyük hedefler için bir sıçrama noktası olacaktır"
Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye, “Eski Türkiye” değildir. Mühendisimiz, işçimiz, insanımız artık dünyaya meydan okuyabilecek bir özgüvene sahiptir. Çok şükür, hayal kuruyoruz, inanıyoruz, cesaret edip mücadeleye koyuluyoruz. Ülkemizin son dönemde gerçekleştirdiği dev yatırımlar, teknoloji ve özellikle savunma sanayisinde kat ettiği mesafe, otomobil konusunda da harekete geçmemize vesile olan hatta artık zamanı geldi dememizi sağlayan önemli gelişmelerdir. İnanıyorum ki yerli otomobilimiz, ülkemizin küresel yüzü, markası, daha büyük hedefler için bir sıçrama noktası olacaktır. Bugün de milletçe iftihar edeceğimiz bir gündeyiz Elhamdülillah. 1950’lere uzanan yerli ve milli otomobil üretme serüvenimizde sona yaklaştık ve dünyaya “artık biz de varız” deme noktasına geldik.
Bugün ülkemiz için tarihi bir güne hep birlikte şahitlik ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin Otomobilinin bugün Gebze'de Bilişim Vadisi'nde ön gösterimini gerçekleştirdiler. Her detayı ile gerçekten iftihar ettiğimiz bu eseri meydana getirdikleri için başta Cumhurbaşkanımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ve Babayiğitlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum. Fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen bize ait olan Türkiye'nin Otomobilinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum, yolumuz açık olsun.”

"Üretim bandından çıkan Türkiye’nin ilk otomobillerine talibiz"
Yerli otomobil projesine katkı sağlamak için her daim hazır olduklarını kaydeden Rektör Zorlu, “Yerli otomobil projesinin geliştirilmesi hususunda Konya ve özelde de üniversite olarak bizden beklenen araştırma, eğitim, girişim ve topluma hizmet işlevleri gereği; öğrenci, akademisyen, yönetim ve tüm imkanlarımızla projeye katkı vermek üzere hazırız. Desteğimizin ilk adımı olarak, üniversitemizde kullanılan araçların tümünü üretilecek olan yerli otomobille değiştirmeyi taahhüt ediyor ve üretim bandından çıkan ilk otomobillere talip olduğumuzu beyan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KONYA

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:30
  • GÜNEŞ 07:57
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:44
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Selçuklu’da ekipler kış şartlarına hazır
YEREL HABERLER Selçuklu’da ekipler kış şartlarına hazır
Konya Büyükşehir Belediyesi 100 adet yerli otomobil sipariş edecek
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesi 100 adet yerli otomobil ...
Başkan Altay: "Türkiye’nin otomobili hayırlı olsun"
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Türkiye’nin otomobili hayırlı olsun"
Beyşehir’de “Hakkın sesi Mehmet Akif Ersoy” konferansı
YEREL HABERLER Beyşehir’de “Hakkın sesi Mehmet Akif Ersoy” ...
Konya'nın ilçelerinde kar yağışı
YEREL HABERLER Konya'nın ilçelerinde kar yağışı
Karatay Belediyesi Sarıkamış Şehitlerini andı
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi Sarıkamış Şehitlerini andı
Ereğli Belediyesinin “Evde Bakım Hizmeti” devam ediyor
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesinin “Evde Bakım Hizmeti” devam ...
Konya Bilim Merkezi 2019’da 350 bin ziyaretçiyi ağırladı
YEREL HABERLER Konya Bilim Merkezi 2019’da 350 bin ziyaretçiyi ...
Konya'da portakal yüklü kamyon devrildi: 2 ölü
YEREL HABERLER Konya'da portakal yüklü kamyon devrildi: 2 ölü
Mehmet Akif Ersoy’u anma ve anlama etkinliği yapıldı
YEREL HABERLER Mehmet Akif Ersoy’u anma ve anlama etkinliği yapıldı
TIR devrildi: 2 ölü
YEREL HABERLER TIR devrildi: 2 ölü
Beyşehir’de tescilli yapının dış cephe duvarı yola çöktü
YEREL HABERLER Beyşehir’de tescilli yapının dış cephe duvarı yola ...
NEÜ’de bağımlılık konferansı
YEREL HABERLER NEÜ’de bağımlılık konferansı
Tayini çıkan imamın, cami bahçesindeki ağaçları kestiği iddiası
YEREL HABERLER Tayini çıkan imamın, cami bahçesindeki ağaçları ...
Hilmi Kulluk: İstanbul takımları kendi güç savaşlarına Anadolu takımlarını dahil ediyor
YEREL HABERLER Hilmi Kulluk: İstanbul takımları kendi güç ...
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Konyaspor, A.Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Konyaspor, A.Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
KTO Karatay Üniversitesine "Yılın Havacılık" etkinliğinde iki ödül
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesine "Yılın Havacılık" ...
Hanife'yi öldüren kocasına tahrik indirimi ile 20 yıl hapis
YEREL HABERLER Hanife'yi öldüren kocasına tahrik indirimi ile 20 yıl ...
Selçuklu'da akıllı atık toplama sistemi yaygınlaşıyor
YEREL HABERLER Selçuklu'da akıllı atık toplama sistemi yaygınlaşıyor
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
‘Meram’da kış’ fotoğraf yarışması başladı
YEREL HABERLER ‘Meram’da kış’ fotoğraf yarışması başladı
15 yaşındaki çırağa palangalı işkence, ağabeyine dayak iddiası (Tekrar)
YEREL HABERLER 15 yaşındaki çırağa palangalı işkence, ağabeyine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X