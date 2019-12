Rektör Zorlu: “Türkiye’nin otomobili, gelişen ve büyüyen Türkiye’nin nişanesi olacaktır”

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, tanıtımı yapılan yerli otomobilin hayırlı olmasını dileyerek, üniversite bünyesinde hizmet veren araçları yerli otomobille değiştirmek istediklerini ifade etti.

Rektör Zorlu, “Allah’ın izniyle Üniversitemizin de adını taşıdığı Necmettin Erbakan hocamız ve ekibinin üstün gayretlerle ortaya çıkardığı ‘Devrim’ arabası yeniden doğacak, vatan için kurulan hayaller gerçekleşecek, Türkiye’nin Otomobili, gelişen ve büyüyen Türkiye’nin nişanesi olacaktır” dedi.

Küresel ekonomiler arasında yükselmek için neredeyse şart olan yerli otomobil üretimini sonuna kadar desteklerini belirten Rektör Zorlu, “Halihazırda gelişmiş ülkelerin başını çektiği 22 ülke kendi otomobillerini üretiyor. Allah’ın izniyle Türkiye, kendi otomobilini üreten 23’üncü ülke olacak ve bununla birlikte ülkemizin ihracat ve istihdam rakamlarında yükselen bir ivme yakalanacaktır. Türkiye uzun yıllardır yüksek yerlilik oranı ile dünyanın en tanınmış otomobil markalarını üretiyor, tedarikçiliğini yapıyor ve aynı zamanda bu endüstride kazandığı büyük bir tecrübesi var. Her seviyede yetişmiş iş gücümüz var. Otomotiv alanındaki bu birikimi değerlendirerek dünya markaları ile rekabet edebilecek bir dünya markası çıkarma fırsatını tam da zamanında değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Şunu iyi kavramak lazım; en az yüz sene gerisinde olduğumuz fosil yakıtlı otomobil üretmeye girişmiyoruz, elektrikli otomobile odaklanmış durumdayız. Elektrikli otomobilde dünyadaki çalışmalar çok yeni ve o yüzden asla geç kalmış değiliz. Dolayısı ile ülkemizin geleceğine yapılmış bir yatırım olduğunu vurgulamak isterim. Konunun önemini kavrayarak her vatandaşımıza bunu anlatmalıyız” diye konuştu.



"Yerli otomobili tüm içtenliğimizle destekliyoruz"

Dünya ekonomisinde söz sahibi olmak için dünya çapında adından söz ettiren markalara sahip olunması gerektiğinin altını çizen Zorlu, “Savunma sanayisinde yerli üretimlerimizle küresel anlamda ses getiren çalışmalar yapıyoruz ve yerli otomobil ile bunu devam ettirmiş oluyoruz. Yakın tarihimizde ilk yerli otomobilimiz ‘Devrim’e karşı yapılanlara benzer karşı çıkmalar ve engelleme girişimleri bu proje için de uygulanmaya çalışılıyor maalesef. Bu karşı çıkmaların, engelleme çabalarının ne denli gereksiz ve zararlı olduğunu acı da olsa ülke olarak tecrübe ettik. Bu tür acı tecrübelerin yaşanmaması, ülkemizin refahı ve selameti için yerli otomobil üretimini tüm içtenliğimizle destekliyoruz” şeklinde konuştu.



"Yerli otomobil, daha büyük hedefler için bir sıçrama noktası olacaktır"

Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye, “Eski Türkiye” değildir. Mühendisimiz, işçimiz, insanımız artık dünyaya meydan okuyabilecek bir özgüvene sahiptir. Çok şükür, hayal kuruyoruz, inanıyoruz, cesaret edip mücadeleye koyuluyoruz. Ülkemizin son dönemde gerçekleştirdiği dev yatırımlar, teknoloji ve özellikle savunma sanayisinde kat ettiği mesafe, otomobil konusunda da harekete geçmemize vesile olan hatta artık zamanı geldi dememizi sağlayan önemli gelişmelerdir. İnanıyorum ki yerli otomobilimiz, ülkemizin küresel yüzü, markası, daha büyük hedefler için bir sıçrama noktası olacaktır. Bugün de milletçe iftihar edeceğimiz bir gündeyiz Elhamdülillah. 1950’lere uzanan yerli ve milli otomobil üretme serüvenimizde sona yaklaştık ve dünyaya “artık biz de varız” deme noktasına geldik.

Bugün ülkemiz için tarihi bir güne hep birlikte şahitlik ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin Otomobilinin bugün Gebze'de Bilişim Vadisi'nde ön gösterimini gerçekleştirdiler. Her detayı ile gerçekten iftihar ettiğimiz bu eseri meydana getirdikleri için başta Cumhurbaşkanımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ve Babayiğitlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum. Fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen bize ait olan Türkiye'nin Otomobilinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum, yolumuz açık olsun.”



"Üretim bandından çıkan Türkiye’nin ilk otomobillerine talibiz"

Yerli otomobil projesine katkı sağlamak için her daim hazır olduklarını kaydeden Rektör Zorlu, “Yerli otomobil projesinin geliştirilmesi hususunda Konya ve özelde de üniversite olarak bizden beklenen araştırma, eğitim, girişim ve topluma hizmet işlevleri gereği; öğrenci, akademisyen, yönetim ve tüm imkanlarımızla projeye katkı vermek üzere hazırız. Desteğimizin ilk adımı olarak, üniversitemizde kullanılan araçların tümünü üretilecek olan yerli otomobille değiştirmeyi taahhüt ediyor ve üretim bandından çıkan ilk otomobillere talip olduğumuzu beyan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

