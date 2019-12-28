Beyşehir, Ahıska Türkü din görevlilerini misafir etti

Konya’nın Beyşehir ilçesi, Ahıska Türkü din görevlilerini misafir etti.

Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Özbekistan ve Türkmenistan'da görev yapan ve Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Konya Eğitim Merkezinde eğitim gören Ahıska Türkü din görevlileri Beyşehir ilçesini ziyaret etti. Din görevlilerinin ilk ziyaret durağı Beyşehir İlçe Müftülüğü oldu. Müftü Veysel Kükrek, ilçeye gelen Ahıska Türkü din görevlilerine kurum olarak yürüttükleri faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir’in de makamında kabul ettiği Ahıska Türkü din görevlileri Beyşehir'de ziyaret ettikleri tarihi Eşrefoğlu Camisini ve Eflatunpınar Hitit Kutsal Anıtı'na hayran kaldı. Din görevlilerine mekanların tarihçesi hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

KONYA 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:30

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