Otobüsteki yolcudan eroin çıktı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir otobüste yapılan aramada yolculardan birisinin üzerinde 15 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler, yaptıkları aramada yolculardan K.K’nin üzerinde 15 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan K.K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.K. adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KONYA 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:30

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