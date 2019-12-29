TFF Gönüllü Liderlik Kursu Konya’da yapıldı

Antrenörlüğe ilk adım olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Grassroots Gönüllü Liderlik Kursu, TÜFAD Konya Şubesi’nin ev sahipliğinde yapıldı.

Aralarında polis, gazeteci, hakem ve öğretmen gibi çeşitli meslek gruplarından 21 kursiyerin olduğu TFF Seyit Geçmez Grassroots Gönüllü Liderlik Kursu, TFF Eğitmeni Nur Mustafa Gülen nezaretinde Selçuklu Belediyespor tesislerinde 2 gün boyunca sürdü. Sabahları teorik, öğleden sonra ise pratik saha çalışmaları yapılan ilk aşama antrenörlük kursunda adaylarının istekli tavrı, teknik direktör Nur Mustafa Gülen’in yüzünü güldürdü. Kursiyerler arasında 2 kadın antrenör adayının olması ise yeşil sahaya renk kattı.



"Öğrenme, süreklilik arz eden bir durum"

Kurs hakkında açıklamalarda bulunan TFF Eğitmeni Nur Mustafa Gülen, oldukça faydalı 2 gün geçirdiklerini dile getirerek, "Bu kursu antrenörlüğe ilk aşama olarak görüyoruz. Küçük yaş gruplarına sahada liderlik yapabilecek isimleri yetiştirmek ana hedefimiz. Konya’da 2 gün boyunca antrenör adaylarımıza hem teorik hem de pratik eğitimler verdik. Özellikle çocukları fiziksel ve psikolojik olarak tanımalarına yardımcı olduk. Tabi öğrenme süreklilik arz eden bir durum. Bu kurs sonrasında da lider olan arkadaşlarımızın gelişime açık bir şekilde çalışmaları gerekecek" diye konuştu.

Kurs sonrası Eğitmen Nur Mustafa Gülen’e plaket takdim eden TÜFAD Konya Şube Başkanı İsmet Karababa ise, "Nur Mustafa Hocamız daha önce Konyaspor’da da antrenörlük yapmış çok değerli bir isim. Hepsi birbirinden değerli kursiyerlerimize 2 gün boyunca özverili bir şekilde çalışarak eğitim veren hocamıza yürekten teşekkür ediyorum. Faydalı bir kurs oldu. Futbolculuk, antrenörlük ve akademisyenlik gibi kimliğe sahip olan Nur Mustafa Gülen gibi değerli bir ismin ilk aşama antrenörlük kursunda Konya’ya gelerek eğitim vermesi bizi ayrıca sevindirdi. Geleceğin antrenörlerine çalışma yaşamlarında başarılar dilerim dedi.

KONYA 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:31

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