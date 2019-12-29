Meram Belediyesi, sokak hayvanları için çalışmalarını hızlandırdı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi soğuk havaların iyiden iyiye kendini hissettirmesiyle zor günler yaşayan sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

Meram Belediyesi, havaların iyiden iyiye soğumasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri soğuk havalarda hayvanların aç kalmamaları için, ilçe genelinde oluşturulan beslenme odaklarına gerçekleştirdiği yem ve mama dağıtımını arttırarak devam ettiriyor.



Köpekler için 60 ton, kediler için 5 ton mama bırakıldı

Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi. Köpekler için çeşitli bölgelerde 20 adet beslenme odağı bulunduğu belirtilen açıklamada ayrıca şu görüşlere yer verildi; “Beslenme odaklarına sürekli yem ve su bırakılarak hayvanların beslenmesine yardımcı olunmaktadır. Havaların soğuması nedeniyle bu hayvanların aç kalmaması için odaklara yem ve su bırakma hizmeti daha da arttırılmıştır. Bu anlamda hayvanların yoğun olduğu bölgelere de ayrıca yem bırakılmaktadır. 2019 yılında köpekler için yaklaşık 60 ton yem dağıtımı gerçekleşmiştir. Bu çerçevede kediler için yapılan 18 adet beslenme odağına ve 14 parkımızda bulunan kedi evine kedi maması bırakılmaktadır. 2019 yılında kedi beslenme odaklarına yaklaşık 5 ton kedi maması bırakılmıştır. Sahipsiz köpeklerle ilgili rehabilitasyon çalışmalarımız da tüm hızıyla devam etmektedir.”



“Sokak hayvanları Allah’ın hepimize emanetidir”

Havaların iyiden iyiye soğuması ile yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çalışmaları en üst düzeyde arttırdıklarını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu amaçla sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmelerine verilen desteğin yanı sıra tedavilerini ve bakımlarını da sıklaştırdıklarını ifade etti. Meram’ın Belediye Başkanı ve şehri emini olarak sadece insanlardan değil, Meram’ın sınırları içindeki köpekten kediye, kuştan ağaca hatta tarihi miraslara kadar her şeyi Allah’ın emaneti olarak gördüklerini kaydeden Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Meram’da sokak hayvanları için yoğun ve geniş çaplı bir çalışma sergiliyoruz. Sokak hayvanları soğuk kış günlerinde aç kalmasın diye ekiplerimiz yem dağıtımlarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarımız bununla sınırlı değil elbet. Sokak hayvanları için tedavi, rehabilitasyon, aşılama ve küpeleme işlemlerini de hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu noktada hemşehrilerimizden de bir isteğim olacak. Evlerinin önüne, uygun yerlere soğuk hava şartlarında sokak hayvanlarının, kuşların aç kalmaması için gıda artıkları, ekmek bırakarak bu hayvanların beslenmelerine yardımcı olmalarını istiyorum. Bu emaneti hep birlikte en iyi şekilde korumamız gerekmektedir” diye konuştu.

KONYA 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:31

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