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Tekvandoculardan ihtiyaç sahipleri için mavi kapak kampanyası

İHA

Konya'da bir spor salonunda tekvando eğitimi gören sporcular tarafından, engelli bireylere tekerlekli sandalye alabilmek amacıyla mavi kapak kampanyası başlatıldı.

Tekvandoculardan ihtiyaç sahipleri için mavi kapak kampanyası

Konya’da bir spor salonunda tekvando eğitimi gören sporcular tarafından, engelli bireylere tekerlekli sandalye alabilmek amacıyla mavi kapak kampanyası başlatıldı.
Konya’da bir spor salonunda tekvando eğitimi gören minik ve genç sporcular tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik anlamlı bir kampanya hayata geçirildi. Sporcular, antrenman yapmak için spor salonuna her geldiklerinde çevreden buldukları mavi kapakları yanlarında getiriyor. Salona giren miniklerin antrenmana başlamadan önce yaptıkları ilk şey topladıkları kapakları hazırlanan bölüme koymak oluyor. Kapakları koyup montlarını çıkararak sıraya giren minikler, spora başlamadan önce ve spor bittikten sonra selam veriyor. Böylece miniklere sporun yanında, sevgi, saygı ve yardımseverliğin de aşılanması hedefleniyor. Düzenlenen bu kampanyaya veliler destek verirken, aileler de kampanya ya destek olabilmek için mavi kapak topluyor.

“Türk tekvandosuna örnek olmayı hedefliyoruz”
Hasan Yıldız Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Hasan Yıldız, amaçlarının tekvando sporunu minik yaş grubundaki çocuklara aşılamak olduğunu söyledi. Sevgiyi, saygıyı nezaketi öğretmek için tekvando eğitimi verdiklerini belirten Yıldız, “Ülkemizde başarılı sporcular yetiştirmek adına böyle bir çalışma başlattık Konyamızda. Aynı zamanda tekvando hakemliği de yapıyorum. Uluslararası organizasyonlarda da görev alıyoruz. Çocuklarımıza burada tekvando eğitimi veriyoruz. Engelli bireylerin durumunu biliyoruz. Biz de onlara yardımcı olmak adına sporcularımla birlikte böyle bir çalışma başlattık. Bu çalışmamız 1 haftadır devam ediyor. Şuana kadarda bir sürü kapağımız birikti. Biz bu kampanyayla birlikte, tekvandocularımızla birlikte engelli bir bireye akülü sandalye almayı hedefliyoruz. Biz bu kampanyayla birlikte Türk tekvandosuna örnek olmayı hedefliyoruz. Tüm tekvandocu kardeşlerimizi de böyle kampanyalar yapmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Kızımın 7 yaşındayken böyle bir sorumluluğun altına girmesinden gurur duyuyorum”
Salona kızını getiren velilerden Erkan Sözeri ise, “Kızım burada tekvando öğreniyor. Sadece tekvandoyu değil burada hayatı da öğreniyor. Hasan hocanın bu sosyal sorumluluk projesi çok harika bir proje. Dilerim ki tüm salonlar aynı şekilde bu sorumluluğun altına girerler. Hepimiz bir engelli adayıyız. Ben kızımın 7 yaşındayken böyle bir sorumluluğun altına girmesinden gurur duyuyorum. Hasan hocaya bu konuda çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Minik sporcular ise, tekvandoyla birlikte sevgiyi, saygıyı, nezaketi ve disiplini öğrendiklerini, engelli ağabeyleri ve ablalarına destek olarak, onlara bir tekerlekli sandalye alabilmek için kapak topladıklarını kaydetti.

KONYA

29 Aralık 2019 Pazar

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