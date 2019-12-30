Konya'nın 5 ilçesinde eğitime kar engeli

İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal

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KONYA'da, yoğun kar yağışı nedeniyle 5 ilçede okullar, 1 gün süreyle tatil edildi.

Kentin Ahırlı, Bozkır, Güneysınır, Hadim ve Taşkent ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. 5 ilçede, bugün için eğitime ara verildiği duyuruldu.



KONYA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:31

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