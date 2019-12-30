Köpekleri zehirleyip, döverek öldürdükten sonra koyun ve hindileri çaldılar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA'da kimliği belirsiz kişiler, bir çiftlikteki 7 köpeği zehirli tavuk yedirdikten sonra döverek öldürdü. Ardından da 40 koyun ve 20 hindiyi alıp, kaçtı. Polis, şüphelileri arıyor.

Karatay ilçesi Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde bulunan Hüsnü Mutluer'e ait çiftlikte meydana gelen olay geçtiğimiz günlerde yaşandı. Çiftliğe gelen kimliği belirsiz kişiler, 7 köpeğe zehirli tavuk verip, yedirdi. Ardından da köpekleri sopa ve tekme ile döverek öldürdü. Saldırganlar, 40 koyun ve 20 hindiyi alıp, kaçtı. Mutluer'in şikayetiyle harekete geçen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.





KONYA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:31

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:46

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.