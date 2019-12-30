Konya’da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

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Konya’nın Seydişehir ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüsün kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Kaza, Seydişehir Bozkır yolu Gökhüyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydişehir'den aldığı öğretmenleri Ahırlı ilçesine götüren Musa İ. idaresindeki 42 K 4493 plakalı minibüs, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve minibüste bulunan 14 öğretmen yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Minibüsteki öğretmenlerin Seydişehir’den sabah saatlerinde Ahırlı ilçesindeki okullarına gittikleri, okulların yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilmesinin ardından geri döndükleri öğrenildi.

KONYA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:31

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