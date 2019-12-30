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Özdemir: “2002’den 2020’ye geldiğimiz süreçte ülkemizde çok büyük değişiklikler oldu”

İHA

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, 2002'den 2020 yılına kadar Türkiye'de çok büyük değişikler olduğunu belirterek, bunların AK Parti, Cumhurbaşkanının ve Türkiye'nin başarısı olduğunu söyledi.

Özdemir: “2002’den 2020’ye geldiğimiz süreçte ülkemizde çok büyük değişiklikler oldu”

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, 2002’den 2020 yılına kadar Türkiye’de çok büyük değişikler olduğunu belirterek, bunların AK Parti, Cumhurbaşkanının ve Türkiye’nin başarısı olduğunu söyledi.
AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, AK Parti Konya İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Özdemir’e basın toplantısında AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Ali Deresoy ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Ukdem eşlik etti. 2019 yılının son basın toplantısının kendilerine nasip olduğunu ifade eden Hacı Ahmet Özdemir, 2020 yılının hayırlar, güzellikler getirmesini, ülkemiz için iyi bir yıl olmasını istediklerini söyledi. Sözlerine AK Parti iktidarları öncesi ve sonrasını mukayese ederek başlayan Özdemir, “AK Parti 2002 yılında iktidara gelmeden önce bambaşka bir Türkiye vardı. 1970’li yıllarda dönemin başbakanının basın toplantısında 70 sente muhtacız dediği günlerden, bunca darbe ve vesayet girişimlerine rağmen bugün Merkez Bankasında 105 milyon dolar rezervi olan, 168 milyar dolarlık ihracat yapan bir ülke gerçeği ile karşı karşıyayız. 2019 yılı seçimlere rağmen çok bereketli bir yıl oldu. Önceki dönemlerden seçimlerden sonra en az bir yıl bir toparlanma süreci yaşanırdı. 2018’de genel seçimleri, 2019’da da yerel seçimleri yapmamıza rağmen geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla Türkiye’nin ilk yerli ve milli aynı zamanda elektrikli otomobilinin tanıtımı yapıldı. 2002’den 2020’ye geldiğimiz süreçte ülkemizde çok büyük değişiklikler oldu. Artık savunma sanayisinde kendi yerli ve milli silahlarını yüzde 67 oranında yapabilen bir Türkiye var. Tüm bunlar elbette ki AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanımızın başarısı olduğu kadar Türkiye’nin başarısının olduğunun da altı çizilmelidir” dedi.

“2020 yılına da büyük umutlarla giriyoruz”
Son yıllarda Türkiye’nin pek çok vesayet girişimi ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Özdemir, “Son 18 yılda ülkemiz her türlü darbe girişimini gördü. Partimiz kapatma davası geçirdi, Cumhurbaşkanımız o dönem başbakan yapılmadı ve muhtar bile olamaz denildi, TBMM Cumhurbaşkanını seçemez hale getirildi ve nihayetinde de 15 Temmuz’da da tarihimizin en alçakça darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. Önümüzdeki yıllarda inşallah yerli ve milli uçak hedefimiz bulunuyor. Yerli ve milli tank hedefimiz var. Ürettiğimiz otomobillerin dünya standartlarında dünya pazarına sürme hedefimiz var. Milli gelirimizi yükseltme, daha müreffeh bir Türkiye hedefimiz var. Tüm bunların yanında bugün 2023 hedeflerinden bahseden tek partiyiz. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinden bahseden tek lider de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bu anlamda muhalefetimizin de iktidarımızın temposuna ayak uydurması gerekiyor. 2019 yılı gerek Konya açısından gerekse ülkemiz açısından son derece verimli geçti. 2020 yılına da büyük umutlarla giriyoruz. Yeni yılın hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

KONYA

30 Aralık 2019 Pazartesi

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