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Selçuklu’da dış mahallelerde yoğun kar mesaisi

İHA

Selçuklu’da dış mahallelerde yoğun kar mesaisi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, il genelinde kar yağışının yeniden etkili olması nedeniyle özellikle dış mahallelerde yolların açık tutulması için acil müdahale ekiplerince önlemler aldı.
Selçuklu Belediyesi Acil Müdahale Ekipleri kar yağışı ile birlikte 7/24 görev yapıyor. Aralıksız süren kar yağışına karşı acil müdahale ekiplerince, yol açma çalışmaları ve oluşabilecek buzlanma, don olaylarına karşı tuzlama ve solüsyon çalışmaları yapılıyor. Selçuklu Belediyesi, tüm yurt genelinde etkili olan ve Konya’da da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı sonrası başlattığı kar temizleme ve yol açma çalışmalarına güçlü bir ekip ve iş makineleri ile aralıksız devam ediyor. Özellikle Tatköy, Sulutas, Yükselen, Selahattin, Ulumuhsine, Meydan ve Dağdere Mahallelerinde yolların açık tutulması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Kar yağışı ve sonrasında oluşabilecek olumsuz koşullara karşı önceden tedbir alan ekipler, herhangi bir sorun yaşanması için 24 saat çalışmalarına devam ediyor. Selçuklu'da şuana kadar merkez ve kırsal mahallelerde kapalı olan yollarda trafik akışı sağlandı. Kar yağışının daha etkili olduğu kırsal mahallerde de ekipler buzlanmaya karşı koordineli olarak çalışıyor.

Kar temizleme çalışmaları için 68 araç kullanılıyor
Selçuklu Belediyesi Tesisler Müdürlüğü'nde oluşturulan Acil Müdahale Merkezi vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ekiplerle koordinasyon sağlıyor. Gece başlayan çalışmalar gündüz de aralıksız devam ediyor. Çalışmalarda makine ekipmandan oluşan 68 araç kullanılıyor. Fen İşleri Müdürlüğünce oluşturulan 60 kişilik teknik ekibe, Çevre Koruma Ve Park Bahçeler Müdürlüğünden oluşturulan 250 kişilik ekip destek veriyor. Kış koşullarına göre araç ve personel sayısı arttırılarak yapılan çalışmalar kapsamında ekipler şehir içi ana arterler, bağlantı yolları, sağlık kuruluşları, 112 merkezleri ve toplu ulaşım gibi öncelik arz eden güzergahlar başta olmak üzere tüm yolların açık kalması için gece ve gündüz çalışma yürütüyor. Ekipler vatandaşların rahat yürüyebilmeleri için yaya kaldırımlarında kar temizleme çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

“Yoğun şekilde çalışıyoruz”
Konya’da bereketli bir kış mevsiminin yaşanmasını arzu ettiklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, il genelinde başlayan yoğun kar yağışının vatandaşları olumsuz etkilenmemesi için tüm ekiplerin vardiyalı olarak 24 saat mesai yaptıklarını belirtti. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ilçe merkezinde ana arterler başta olmak üzere kırsal mahallelerde de yoğun çalışmaların devam ettiğini kaydeden Başkan Pekyatırmacı, “Kar yağışının daha etkili olduğu dış mahallerde de ekipler yol açma çalışmaları ile birlikte buzlanmaya karşı koordineli olarak çalışıyor. Şuana kadar dış mahallelerde kapalı olan yollarda trafik akışımız sağlanmıştır. İlçemiz genelinde hemşehrilerimizin sıkça kullandığı güzergahları da temiz tutabilmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Kış mevsiminin getirdiği iklim şartlarına göre daha öncesinden tedbirlerimizi aldık. Bu doğrultuda Acil Müdahale Merkezimizi oluşturduk. Ekiplerimiz olumsuz hava koşullarına bağlı olarak gece gündüz görev başındalar” ifadelerini kullandı.

KONYA

30 Aralık 2019 Pazartesi

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