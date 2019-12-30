Akşehir’de kar temizliği çalışmaları aralıksız devam ediyor

Konya’nın Akşehir ilçesinde gece saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı nedeniyle Akşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından aralıksız kar temizliği çalışmaları yapılıyor.

Kar temizleme çalışmaları kapsamında, Akşehir ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar iş makineleri yardımıyla temizlenirken, tuzlama ve kumlama çalışmaları da yapılıyor. Ayrıca Akşehir Belediyesi ekiplerince, yayaların kullandığı kaldırımlarda da küreklerle temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Akşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz dün gece boyu ve sabah greyder, kepçe, kar kürüyücü gibi araçlarla kar temizliği ve yol açma çalışmasını yaparak ara arterler de dahil olmak üzere ilçe genelindeki tüm yolları açmıştır. Ekiplerimiz tüm olası olumsuz hava şartlarına karşı hazır bir şekilde çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yoğun mesai içerisinde olan tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar dilerken kendilerine de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Akşehir’de devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ver orta dereceli okullar öğleden sonra yarım gün tatil edildi.

KONYA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:31

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