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Otomobilin çarptığı bisikletli öğrenci hayatını kaybetti

İHA

Konya'nın Ilgın ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki öğrenci, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Ilgın ilçesi Afyon Konya karayolu üzeri Ilgın Devlet Hastanesi üst geçidi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ilgın 75. Yüzyıl İlköğretim Okulu 7'nci sınıf öğrencisi Ayhan Doğan'a, öğle arası eve bisikletiyle gittiği sırada karayolundan karşıya geçmek isterken Halil İbrahim A. idaresindeki 42 FBL 13 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yalanan Ayhan Doğan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ayhan Doğan yapılan tüm müdahalede rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA

30 Aralık 2019 Pazartesi

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