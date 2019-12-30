Karatay Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için beslenme istasyonlarına yem bırakıyor.

Havaların soğumasıyla beraber sokakta yaşayan hayvanlar için kışın yiyecek bulmak biraz daha zorlaşıyor. Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de kışın bu çetin şartlarında yabani ve sokak hayvanlarının yaşamlarına devam edebilmesi için ilçenin birçok noktasına kurduğu kedi ve köpek besleme istasyonlarına yem bırakıyor.



“Tüm besleme noktalarını yemsiz bırakmamaya özen gösteriyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Konya genelinde yoğun kar yağışının başlamasıyla birlikte ekiplerin besleme odaklarına yem bıraktığı çalışmalara katıldı. Başkan Hasan Kılca, yabani ve sokak hayvanlarının soğuk kış şartlarından olumsuz etkilendiğine vurgu yaparak bu konuda çalışma yaptıklarını dile getirdi. Başkan Kılca, “Sokak hayvanlarının da birer canlı olduğunun bilinciyle bu dostlarımız için bir gayretin içerisindeyiz. Kar yağışının devam ettiği şu anda da belediyemize bağlı veteriner işleri müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, daha önce ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirdiğimiz kedi ve köpek besleme istasyonlarına yem bırakıyor. Bizler de bu çalışmalara katıldık. Sokak hayvanlarının aç kalmaması için Karatay Belediyesi olarak tüm besleme noktalarını yemsiz bırakmamaya özen gösteriyoruz” dedi.



“Her canlının yaşam hakkına saygı duymak hepimizin önceliği olmalıdır”

Başkan Kılca, Karatay Belediyesi olarak sokak hayvanlarının mağdur olmaması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirterek vatandaşları da bu konuda biraz daha duyarlı olmaya davet etti. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Kış şartlarının ağır geçtiği şu günlerde bizler bu güzel dostlarımız için besleme noktalarına yiyecek içecek bırakıyoruz ve bu tür çalışmaları önemsiyoruz. Çünkü her canlının yaşam hakkına saygı duymak hepimizin önceliği olmalıdır. Bu bağlamda da tüm hemşehrilerimizi de bu konuda biraz daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımız, yemek artıklarını veya arzu ettikleri yiyecekleri belli noktalara bırakarak kedi köpek veya kuşların faydalanmasına vesile olabilirler” şeklinde konuştu.

Öte yandan Başkan Hasan Kılca, Konya’da kar yağışı öncesinde Karatay Belediyesi olarak vatandaşların olumsuz bir şekilde etkilenmemesi ve yaşamlarına rahat bir şekilde devam ettirebilmesi adına gerekli tedbirlerini aldıklarını da hatırlattı. Başkan Hasan Kılca, “Şehrimizde bereketli bir günü hep birlikte yaşıyoruz. Konyamızda başlayan yoğun kar yağışı çiftçilerimizle birlikte bizleri mutlu ederken hemşehrilerimizin günlük yaşamlarını rahatça sürdürebilmeleri için tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Şehir merkezimizde olduğu gibi merkeze uzak mahallelerimizde de yollarımız ve kaldırımlarımızın temizliğini ara vermeden sürdürüyoruz. Bu konuda büyük fedakarlıkla gayret eden tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

KONYA 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:31

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