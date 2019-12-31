Sokak hayvanları için karlı bölgeye mama bıraktılar

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, yoğun kar yağışının ardından sokak hayvanlarının aç kalmaması için belediye ekiplerince oluşturulan noktalara mama ve et bırakıldı.

Akşehir Belediyesi tarafından kar yağışı sonrası sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturuldu. Bu alanlara da mama ve et bırakıldı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, her yıl olduğu gibi bu sene de hayvanların beslenmesi için yem ve mama bıraktıklarını belirterek, ''Kuşlarımız için yem türlerimizi serptik. Köpek ve kedilerimiz için de mama, ekmek ve et bıraktık. Soğuk kış günlerinde sokaktaki canlıların aç ve susuz kalmamaları için Temizlik İşleri Müdürlüğü'müz tarafından çalışmalar yapılıyor. Soğuk hava ve kar yağışı sokaklarda kalan hayvanlarımız için ölümcül olabiliyor. Soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için alınacak küçük önlemlerle hayatlarını kurtarmak mümkündür" dedi.



KONYA 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:31

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