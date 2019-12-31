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Erol Küçükbakırcı: "Ülkemizin her tarafına Cumhurbaşkanlığı Turu'nu taşıyacağız"

İHA

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun tek bir rotada gidip geldiğini belirterek, turu artık ülkenin her tarafına taşıyacaklarını söyledi.

Erol Küçükbakırcı: "Ülkemizin her tarafına Cumhurbaşkanlığı Turu'nu taşıyacağız"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun tek bir rotada gidip geldiğini belirterek, turu artık ülkenin her tarafına taşıyacaklarını söyledi.
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, federasyonun faaliyet çalışmalarına ilişkin gazetecilerle bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanlığı Turu'nu tüm Türkiye’ye götürmek istediklerini ifade eden Erol Küçükbakırcı, “Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu tek bir rotada gidip geliyordu. Biz Konya’ya bisiklet turunu getirdik. Getirirken de Konya’nın içine bu durumu kanıksattık, her tarafı dolaştık. Televizyondan dünyada yaklaşık 700 milyon konuta girmiş. Bu yapıyı homojen hale getirmek istedik. Ülkemizin her tarafına Cumhurbaşkanlığı Turu'nu taşıyacağız. Konya rotasından sonra Tekirdağ Marmara turunu da yaptık. Bu sene 5 tane rota var, önümüzdeki hafta açıklanacak. Birincisi Efes’ten başlayıp İzmir, Edremit, Balıkesir, Bursa, Tekirdağ, İstanbul var. Bunlarla ilgili 4 rota üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“1 yılda 16 yıllık faaliyet yaptık”
Türkiye’de adım atılmadık yer bırakmayacaklarını belirten Erol Küçükbakırcı, doğudan bisiklete binmeye başladıklarını söyledi. Geçmişte 1 yılda 16 yıllık faaliyet yaptıklarını anlatan Küçükbakırcı, “3 yıldır buradayız 48 yıl geriye git. Yılda 8990 faaliyet, bu da haftada 2 defa demek. Bunların yaklaşık 30 tanesi uluslararası. Bu sene 50 tane uluslararası yapacağız Türkiye’de. Konya bunlardan nasibini alacak, Uluslararası Mevlana Turu'nu burada yapacağız, Dağ Bisiklet Balkan Şampiyonası'nı burada yapacağız. Dağ Bisikleti MTB Şampiyonası'nı burada yapacağız” diye konuştu.
İki şehirde veledromları ön palana çıkartacaklarını hatırlatan Küçükbakırcı, her geçen gün trafik yoğunluğundan ve can güvenliğinden dolayı bisiklete binen sayısının azaldığını, bisiklet yollarının artırılması için ARGE çalışmalarının artırılacağını sözlerine ekledi.

KONYA

31 Aralık 2019 Salı

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