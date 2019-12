Başkan Konuk: “Daha müreffeh bir Türkiye için üzerimize düşeni eksiksiz yapmaya devam edeceğiz”

25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “2019 ve ondan da önceki yılların muhasebesini çok iyi yapacağız ki, taze başlangıç yapacağımız 2020 ve sonraki yıllar, ülkemiz ve kurumlarımız için ileriye doğru çok daha iyi yaşansın, millet ve fert olarak kazanımlarımız çok daha artsın” dedi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayınladı. Pancar üreticileri olarak bugün dünden daha çok ürettiklerini belirten Başkan Konuk mesajında, “Yarınlarda ise misli ile fazlasını üreteceğiz. Daha fazla üreteceğiz, daha büyük işler başaracağız ki, 82 milyonun kökten bağlı olduğu bu topraklar mamur olacak, bereket ve huzur iklimi bu topraklara egemen olacak ve herkes bu bereketten pay alacak, 82 milyonun işi büyüyecek, aşı artacak, bugünü ve yarını dün ve önceki günden, önümüzdeki yılı ve yılları geçmiş yıl ve yıllardan daha iyi, daha müreffeh olacak” ifadelerini kullandı.



“Biten her yıl, yeni başlangıçlar yapma fırsatı tanır”

Hayatın ileriye doğru yaşandığını ancak yaşanacak hayatın şeklini bugün ve dün yaptıklarımızın belirlediğini ifade eden PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Bu anlamda da her biten yıl bize geleceği daha iyi şekillendirmek için yıl ya da yılları kapsayan bir muhasebe ve iyi yaptıklarımızı, kazanımlarımızı geleceğe taşımak, yanlışlarımızı düzeltmek, kayıplarımızı telafi etmek için yapabileceklerimizi değerlendirmek ve yeni bir takvim yılıyla bu muhasebeden çıkardığımız derslerle yeni başlangıçlar yapmak fırsatı tanır. Bu tek tek her fert için geçerli olduğu gibi, kurumlar ve toplumlar için de geçerlidir. 2019 takvim yılını kapatıp, 2020’ye adım attığımız bu günde bu fırsat bir kez daha önümüzde. 2019 ve ondan da önceki yılların muhasebesini çok iyi yapacağız ki, taze başlangıç yapacağımız 2020 ve sonraki yıllar ülkemiz ve kurumlarımız için ileriye doğru çok daha iyi yaşansın, millet ve fert olarak kazanımlarımız çok daha artsın” diye konuştu.



“Artık yürümeye, koşmaya başlayabiliriz”

2019’un ülke için zor bir yıl olduğunu, zorlukları el birliği ile göğüslediğimiz, göğüslemeye çalıştığımız bir yıl olduğunu anlatan Başkan Konuk, “Bir seçim yaptık, yılları kapsayan seçimsiz ve uzun bir döneme adım attık. Yani 2020 ve sonrası için işe, aşa, ekonomiye, kalkınmaya odaklanabileceğimiz bir kesintisiz dönem başladı. 2016’daki menfur darbe girişimi ile başlayan ve ülkemizi istikrarsızlaştırmayı hedefleyen örtülü ve açık finansal operasyonlarla başlayan kur ve faiz dalgalanması 2019’da duruldu, ekonomimiz yeni bir onarım ve tahkimat sürecine girdi. 2020 ile birlikte nekahet döneminden çıkıp artık yürümeye, koşmaya başlayabiliriz. 2019 sınırlarımızın hemen dibindeki kaosun, çatışmaların ülkemiz için oluşturduğu güvenlik risklerini bertaraf etmek için sağlam ve kalıcı adımlar attığımız bir yıl oldu. 2020 ve sonrası sınırlarımızın dışında da huzurun tesisi için var gücümüzle çalışacağımız ve ülkemizin merkezinde olduğu bir refah kuşağının tesisi için adımlar atacağımız bir yıl ve yıllar olmalı ve olacak ki, artık bizim coğrafyamız ölümü, kanı, kavgayı değil, işi aşı, zenginliği, ticareti konuşabilsin. 2019 ve öncesinden bir ders daha çıkardık, zorlukları aşmak için olmazsa olmazımız birliktir. Birliğimizi 2020 ve sonraki yıllar için de muhafaza iradesi millet olarak hepimizin hem vazifesi hem de kırmızı çizgisidir” dedi.



“Birliğimiz, en büyük dayanağımızdır”

2019’un, ülkemiz için nasıl geçmişse kurumlarımız ve milletimiz için de aynı şekilde geçtiğini belirten Konuk, “Kökü aynı toprakta olanların kuraklığı da afeti de rahmeti de bereketi de ortaktır. Kökü aynı toprakta olanlar için bir yıl bu ülkede nasıl geçtiyse her kurum, her şirket ve 82 milyon için aynı geçer. Biri yeşerip biri solmaz. Ya hep birlikte solar ya hep birlikte yeşerip meyve döker. Biri solup arada yeşerenler varsa ya kökü dışarıdadır ya da bir başkasının kökünü kurutmuştur. O nedenle daha çok huzuru, daha çok zenginliği, daha çok işi, daha fazla gücü sadece kendimiz için, kendi kurumlarımız için, kendi şirketlerimiz için istememiz yetmez. 82 milyonun tamamı, bütün kurumlar ve iş dünyası için de her yıl bir önceki yılın üstüne koyarak ilerlemeli, her yıl bir önceki yılki yanlışlarımızdan, hatalarımızdan arınmalıyız ki, hepimizi mutlu, huzurlu ve müreffeh edecek iklim oluşsun, sürgit devam etsin ve her birey, kurum, şirket bu iklimden kendi payını alabilsin. 2019 yılında iktisadi sahada yaşadığımız, yaşamak zorunda kaldığımız zorluklara, göğüslediğimiz ve yine gelmesi muhtemel örtülü ve açık birliğimize ve ülkemize yönelik saldırılara rağmen gelecekten ve gelecek yıldan daha umutlu olmak için pek çok sebebimiz vardır. Bunlardan birincisi ve en önde geleni yaşadığımız zorlukları birliğimizi muhafaza ederek ve birbirimize güvenerek aşma konusunda gösterdiğimiz beceri ve iradedir. Bu, yeni yılı karşılarken geleceğe dair umut ve beklentilerimizi yükselten en büyük dayanağımızdır” ifadelerini kullandı.

