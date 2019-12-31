Başkan Konuk: “Daha müreffeh bir Türkiye için üzerimize düşeni eksiksiz yapmaya devam edeceğiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Konuk: “Daha müreffeh bir Türkiye için üzerimize düşeni eksiksiz yapmaya devam edeceğiz”

İHA

25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, "2019 ve ondan da önceki yılların muhasebesini çok iyi yapacağız ki, taze başlangıç yapacağımız 2020 ve sonraki yıllar, ülkemiz ve kurumlarımız için ileriye doğru çok daha iyi yaşansın, millet ve fert olarak kazanımlarımız çok daha artsın" dedi.

Başkan Konuk: “Daha müreffeh bir Türkiye için üzerimize düşeni eksiksiz yapmaya devam edeceğiz”

25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “2019 ve ondan da önceki yılların muhasebesini çok iyi yapacağız ki, taze başlangıç yapacağımız 2020 ve sonraki yıllar, ülkemiz ve kurumlarımız için ileriye doğru çok daha iyi yaşansın, millet ve fert olarak kazanımlarımız çok daha artsın” dedi.
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayınladı. Pancar üreticileri olarak bugün dünden daha çok ürettiklerini belirten Başkan Konuk mesajında, “Yarınlarda ise misli ile fazlasını üreteceğiz. Daha fazla üreteceğiz, daha büyük işler başaracağız ki, 82 milyonun kökten bağlı olduğu bu topraklar mamur olacak, bereket ve huzur iklimi bu topraklara egemen olacak ve herkes bu bereketten pay alacak, 82 milyonun işi büyüyecek, aşı artacak, bugünü ve yarını dün ve önceki günden, önümüzdeki yılı ve yılları geçmiş yıl ve yıllardan daha iyi, daha müreffeh olacak” ifadelerini kullandı.

“Biten her yıl, yeni başlangıçlar yapma fırsatı tanır”
Hayatın ileriye doğru yaşandığını ancak yaşanacak hayatın şeklini bugün ve dün yaptıklarımızın belirlediğini ifade eden PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Bu anlamda da her biten yıl bize geleceği daha iyi şekillendirmek için yıl ya da yılları kapsayan bir muhasebe ve iyi yaptıklarımızı, kazanımlarımızı geleceğe taşımak, yanlışlarımızı düzeltmek, kayıplarımızı telafi etmek için yapabileceklerimizi değerlendirmek ve yeni bir takvim yılıyla bu muhasebeden çıkardığımız derslerle yeni başlangıçlar yapmak fırsatı tanır. Bu tek tek her fert için geçerli olduğu gibi, kurumlar ve toplumlar için de geçerlidir. 2019 takvim yılını kapatıp, 2020’ye adım attığımız bu günde bu fırsat bir kez daha önümüzde. 2019 ve ondan da önceki yılların muhasebesini çok iyi yapacağız ki, taze başlangıç yapacağımız 2020 ve sonraki yıllar ülkemiz ve kurumlarımız için ileriye doğru çok daha iyi yaşansın, millet ve fert olarak kazanımlarımız çok daha artsın” diye konuştu.

“Artık yürümeye, koşmaya başlayabiliriz”
2019’un ülke için zor bir yıl olduğunu, zorlukları el birliği ile göğüslediğimiz, göğüslemeye çalıştığımız bir yıl olduğunu anlatan Başkan Konuk, “Bir seçim yaptık, yılları kapsayan seçimsiz ve uzun bir döneme adım attık. Yani 2020 ve sonrası için işe, aşa, ekonomiye, kalkınmaya odaklanabileceğimiz bir kesintisiz dönem başladı. 2016’daki menfur darbe girişimi ile başlayan ve ülkemizi istikrarsızlaştırmayı hedefleyen örtülü ve açık finansal operasyonlarla başlayan kur ve faiz dalgalanması 2019’da duruldu, ekonomimiz yeni bir onarım ve tahkimat sürecine girdi. 2020 ile birlikte nekahet döneminden çıkıp artık yürümeye, koşmaya başlayabiliriz. 2019 sınırlarımızın hemen dibindeki kaosun, çatışmaların ülkemiz için oluşturduğu güvenlik risklerini bertaraf etmek için sağlam ve kalıcı adımlar attığımız bir yıl oldu. 2020 ve sonrası sınırlarımızın dışında da huzurun tesisi için var gücümüzle çalışacağımız ve ülkemizin merkezinde olduğu bir refah kuşağının tesisi için adımlar atacağımız bir yıl ve yıllar olmalı ve olacak ki, artık bizim coğrafyamız ölümü, kanı, kavgayı değil, işi aşı, zenginliği, ticareti konuşabilsin. 2019 ve öncesinden bir ders daha çıkardık, zorlukları aşmak için olmazsa olmazımız birliktir. Birliğimizi 2020 ve sonraki yıllar için de muhafaza iradesi millet olarak hepimizin hem vazifesi hem de kırmızı çizgisidir” dedi.

“Birliğimiz, en büyük dayanağımızdır”
2019’un, ülkemiz için nasıl geçmişse kurumlarımız ve milletimiz için de aynı şekilde geçtiğini belirten Konuk, “Kökü aynı toprakta olanların kuraklığı da afeti de rahmeti de bereketi de ortaktır. Kökü aynı toprakta olanlar için bir yıl bu ülkede nasıl geçtiyse her kurum, her şirket ve 82 milyon için aynı geçer. Biri yeşerip biri solmaz. Ya hep birlikte solar ya hep birlikte yeşerip meyve döker. Biri solup arada yeşerenler varsa ya kökü dışarıdadır ya da bir başkasının kökünü kurutmuştur. O nedenle daha çok huzuru, daha çok zenginliği, daha çok işi, daha fazla gücü sadece kendimiz için, kendi kurumlarımız için, kendi şirketlerimiz için istememiz yetmez. 82 milyonun tamamı, bütün kurumlar ve iş dünyası için de her yıl bir önceki yılın üstüne koyarak ilerlemeli, her yıl bir önceki yılki yanlışlarımızdan, hatalarımızdan arınmalıyız ki, hepimizi mutlu, huzurlu ve müreffeh edecek iklim oluşsun, sürgit devam etsin ve her birey, kurum, şirket bu iklimden kendi payını alabilsin. 2019 yılında iktisadi sahada yaşadığımız, yaşamak zorunda kaldığımız zorluklara, göğüslediğimiz ve yine gelmesi muhtemel örtülü ve açık birliğimize ve ülkemize yönelik saldırılara rağmen gelecekten ve gelecek yıldan daha umutlu olmak için pek çok sebebimiz vardır. Bunlardan birincisi ve en önde geleni yaşadığımız zorlukları birliğimizi muhafaza ederek ve birbirimize güvenerek aşma konusunda gösterdiğimiz beceri ve iradedir. Bu, yeni yılı karşılarken geleceğe dair umut ve beklentilerimizi yükselten en büyük dayanağımızdır” ifadelerini kullandı.

KONYA

31 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:31
  • GÜNEŞ 07:58
  • ÖĞLE 12:58
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya Büyükşehir'den mülteci çocuklar için etkinlik
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir'den mülteci çocuklar için etkinlik
Başkan Karabacak: "2020 Ülkemize ve Esnafımıza Hayırlar Getirsin"
YEREL HABERLER Başkan Karabacak: "2020 Ülkemize ve Esnafımıza ...
Türk Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Töke: “Yeni yılda kayıplarımız telafi edilmeli”
YEREL HABERLER Türk Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Töke: “Yeni yılda ...
Milletvekili Esin Kara, çiftçinin Tarım Kredi’ye borçlarını sordu
YEREL HABERLER Milletvekili Esin Kara, çiftçinin Tarım Kredi’ye ...
Erol Küçükbakırcı: "Ülkemizin her tarafına Cumhurbaşkanlığı Turu'nu taşıyacağız"
YEREL HABERLER Erol Küçükbakırcı: "Ülkemizin her tarafına ...
Buzlanan yolda kayan minibüs şarampole devrildi: 13 yaralı
YEREL HABERLER Buzlanan yolda kayan minibüs şarampole devrildi: 13 ...
Başkan Altay: "Şehrimizi geleceğe taşıyacak yatırımlara devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Altay: "Şehrimizi geleceğe taşıyacak ...
Tropikal Kelebek Bahçesi 1 Şubat'a kadar bakıma giriyor
YEREL HABERLER Tropikal Kelebek Bahçesi 1 Şubat'a kadar bakıma ...
Buzlu yolda araçlar şarampole yuvarlandı: 12 yaralı
YEREL HABERLER Buzlu yolda araçlar şarampole yuvarlandı: 12 yaralı
Kütükcü: “Ekonomideki toparlanma sürecinin, 2020’de de devam etmesini bekliyoruz”
YEREL HABERLER Kütükcü: “Ekonomideki toparlanma sürecinin, 2020’de ...
Damadını vuran itfaiyeci, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER Damadını vuran itfaiyeci, 7 yıl hapis cezasına ...
Akşehir’de sahte içki denetimi
YEREL HABERLER Akşehir’de sahte içki denetimi
Eve giren hırsızlar yakalanınca “yatmak için” girdik dediler Konya’da camı kırıp eve giren şüpheliler çeşitli eşyaları çalarken suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Eve giren hırsızlar yakalanınca “yatmak için” girdik ...
Sokak hayvanları için karlı bölgeye mama bıraktılar
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için karlı bölgeye mama bıraktılar
Kayıp Yasin'in annesi: Ölmeden önce oğlumu görmek istiyorum
YEREL HABERLER Kayıp Yasin'in annesi: Ölmeden önce oğlumu görmek ...
Gizli buzlanmayla 2 tır refüje çıktı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Gizli buzlanmayla 2 tır refüje çıktı: 1 yaralı
Akşehir Belediyesi hayvanları unutmadı
YEREL HABERLER Akşehir Belediyesi hayvanları unutmadı
Beyşehir Gölü’nde avlanma faaliyetlerine kar molası
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü’nde avlanma faaliyetlerine kar molası
Karatay Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor
Otomobilin çarptığı bisikletli öğrenci hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı bisikletli öğrenci hayatını ...
Akşehir’de kar temizliği çalışmaları aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Akşehir’de kar temizliği çalışmaları aralıksız devam ...
Selçuklu’da dış mahallelerde yoğun kar mesaisi
YEREL HABERLER Selçuklu’da dış mahallelerde yoğun kar mesaisi
Meram Belediyesinden milli şair Mehmet Akif’i anma programı
YEREL HABERLER Meram Belediyesinden milli şair Mehmet Akif’i anma ...
Başkan Erdal: “Amacımız mesleğimizi ve meslektaşlarımızı en iyi standartlara ulaştırmak”
YEREL HABERLER Başkan Erdal: “Amacımız mesleğimizi ve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X