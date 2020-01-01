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Konya'da yeni yıla, dua ve eğlenceyle girildi

DHA

KONYA'da binlerce kişi 2019'a veda edip, yeni yılı coşkuyla kutlarken, aynı saatlerde Anadolu Gençlik Derneği tarafından Mekke'nin Fethi ve Gençlik Gecesi düzenlendi.

KONYA'da binlerce kişi 2019'a veda edip, yeni yılı coşkuyla kutlarken, aynı saatlerde Anadolu Gençlik Derneği tarafından Mekke'nin Fethi ve Gençlik Gecesi düzenlendi.
Eğlence merkezlerinde buluşan binlerce kişi 2019'a veda ederken, 2020 yılını coşkuyla kutladı. Konyalılar, müzik eşliğinde gecenin geç saatlerine kadar eğlendi. Yılbaşının kutlandığı aynı saatlerde Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde Mekke'nin Fethi'nin 1389'uncu yıldönümü kutlandı. Gecede, hafızlar tarafından Kuran-ı Kerim okundu. Geceye çok sayıda vatandaş katıldı. 

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