Başkan Kılca: “2019, Karatay için bereketli ve verimli bir yıl oldu”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2019’da hayata geçirilen yatırım ve projelerin yanı sıra 2020 planlaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Karatay Belediyesi olarak bereketli ve verimli bir dönem geçirdiklerini belirten Başkan Hasan Kılca, “2019’da ilçemizde ilk olan birçok projenin yanında yenilikçi yaklaşımlarımızı ve katılımcı belediyecilik anlayışımızı ilçemize yansıtmaya gayret ettik. 2020’de de aynı anlayış ve çabayla ilçemize değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

31 Mart Yerel Yönetimler Seçimlerinde göreve gelmeleriyle birlikte seçim beyannamesinde yer alan projeleri bir bir hayata geçirmeye başladıklarını belirten Başkan Hasan Kılca, gerek rutin belediyecilik faaliyetleri gerekse de yeni projeler açısından bereketli ve verimli bir dönem geçirdiklerini aktardı. İlçede ilk olan birçok faaliyetle birlikte yenilikçi yaklaşımlar ve katılımcı belediyecilik anlayışını Karataylılarla birlikte sahaya yansıttıklarını belirten Başkan Kılca, “Karatayımızı geleceğe emin adamlarla taşıma hedefiyle yola çıktığımız ilk günden itibaren var gücümüzle çalışıyoruz. Belediyecilik faaliyetlerimiz dışında hizmet üreteceğimiz alanlarda irademiz dışında oluşan aksaklıkların çözümü için de sorumluluk üstelenerek yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

Karatay Belediyesi olarak ‘Gönül Belediyeciliği’ ilkelerini önemsediklerini ve insan merkezli hareket ettiklerinin altını çizen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu prensiplerden taviz vermeden birliğin ve beraberliğin tesisi için gayret ettiklerini söyledi. Başkan Hasan Kılca, bu konudaki çalışmalarını özetleyerek, “Her hafta ilçemizin farklı bir camisinde ‘Cuma Buluşmaları’ programları yaptık ve Cuma gününün bereketini hemşehrilerimizle paylaştık. Ramazan ayında da yine her akşam farklı bir camide ‘Teravih Buluşmaları’ yaptık. Sık sık sanayici ve esnaf buluşmaları düzenledik. Yine ‘Karatay Söz Meclisi’ adıyla halk buluşmaları gerçekleştirerek vatandaşlarımızı belediyemizde misafir ettik. Hemşehrilerimizin öneri ve taleplerini birlikte değerlendirdiğimiz bu programlarımızın yanı sıra ilçemizin tüm muhtarlarıyla irtibatımızı güçlü tutmaya gayret ettik. Hemşehrilerimizle olan iletişimimizi güçlendirmek, fikir, öneri ve taleplerini teknolojiden faydalanarak değerli verilere dönüştürmek adına Karatay Bilgi Yönetim Sistemi’ni hayata geçirdik. Kısacası Gönül Belediyeciliği ilkelerimizden taviz vermeden hemşehrilerimizle el ele, gönül gönüle vererek ilçemizi hep birlikte yönetmeye özen gösterdik” ifadelerini kullandı.



“Eğitim, geleceğin Türkiye’sinin inşası için olmazsa olmazımız”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak eğitime çok önem verdiklerine vurgu yaparak, “Bizim için eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır ve geleceğin Türkiye’sinin daha güçlü temellerle inşasında önem bir husustur. Bu kapsamda da göreve geldiğimizin daha ilk ayında 20 milyon lira yatırım bedeliyle 3 okulumuzun temelini attık. İnşaatlarımız tamamlanmak üzere. Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi (BİLSEM) projemizin inşaatı da tamamlandı diyebiliriz. İlçemizdeki tüm ilkokul birinci sınıf öğrencimize çanta ve kırtasiye malzemesi desteği verdik. TÜBİTAK ile protokol imzalayarak ilçemizdeki tüm okullara TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kitaplığı kurmaya başladık. Yine Karatay’daki 2 bin 8’inci sınıf öğrencisine 8 bin LGS destek kitabı hediye ettik” ifadelerini kullandı.



“Al bayrağımızı her yerde dalgalandıracak sporcular yetiştiriyoruz”

Eğitimde olduğu gibi gençliğe ve spora da büyük önem verdiğini kaydeden Başkan Hasan Kılca, gençliğin iyi bir şekilde yetişmesi ve spora yönlendirilmesinin gayretinde olduklarını söyledi. Karatay Yaz Spor Okulları projesini vakit kaybetmeden 11 branş ile başlattıklarını aktaran Kılca, “Bin çocuğumuzun katılımıyla faydalı bir dönem geçirdik. Karatay Belediyespor Kulübümüzü yeniden canlandırdık ve şu anda 7 branşta uzman antrenörlerimizle yüzlerce sporcumuz eğitimlerini alıyor. Buradan yetişecek evlatlarımız kendi branşlarında inşallah ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandıran başarılı birer sporcu olacaklar” şeklinde konuştu.

Karatay Belediyesi, 2019’da da ilçenin dört bir yanında yürüttüğü yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarına ise ara vermeden devam etti. Hasan Kılca da, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalara bizzat katılarak çalışmaları sık sık yerinde inceledi.



Karatay Belediyesi tükettiği kadar enerjiyi güneşle üretiyor

Fiziki belediyeciliğin yanı sıra kültürel ve sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalara imza atan Karatay Belediyesi, 2019’da yenilenebilir enerji projelerinde de adından söz ettirdi. Karatay Belediyesi, yapımını tamamladığı Karatay Güneş Enerji Santralini Kasım ayında düzenlenen törenle hizmete açtı. Karatay Belediyesi, termal turizm alanında da önemli projeler yürütüyor. Karatay Belediyesinin önemli vizyon projeleri arasında yer alan ve 5 yıldız konforundaki İsmil Termal Tesisleri de 2019’da bitme aşamasına geldi. Türkiye ve Konya’nın termal turizmdeki payını arttırması planlanan söz konusu projenin son rötuşları yapılarak 2020’nin başlarında hizmete açılması hedefleniyor.



Karatay, kültürel ve sosyal belediyecilikte de farkını gösterdi

Karatay Belediyesi, 2019 yılı içerisinde kültürel ve sosyal belediyecilik alanında da birçok yeni proje ile uygulamayı da hayata geçirdi. Bu kapsamda Karatay Belediyesi, Konya’da bin 700’ü aşan Çölyak hastası için Karatay Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasında glutensiz ekmek üretimine başladı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, vatandaşların talebi doğrultusunda glutensiz ekmeğin üretimini gerçekleştirerek belediyeye ait ekmek büfelerinden glutensiz ekmeği daha ucuz bir fiyata aldıklarını belirtti.

