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Konya’da yaşayan Nezihe Arvas, vefat etti.

Merhum Mükerrem Arvas’ın eşi Nezihe Arvas, 90 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilay eski Konya Şube Başkanı Diş Tabibi Sabri Pişkin’in de kayınvalidesi olan Nezihe Arvas’ın cenazesi, Üçler Mezarlığı yanındaki Hacıveyis Camisinde yarın (Perşembe) kılınacak öğle ve cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığında defnedilecek.

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