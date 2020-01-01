Konyaspor'un kamp programı belli oldu

Süper Lig takımlarından Konyaspor, 20192020 sezonu ikinci yarısı için hazırlık kampını 411 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te yapacak.
8 günlük kamp döneminde takım üç hazırlık karşılaşması oynayacak. TFF 1. Lig ekipleriyle karşılaşacak Konyaspor, 7 Ocak Salı günü Altınordu, 9 Ocak Perşembe günü Ümraniyespor ve 11 Ocak Cumartesi günü ise Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Antalya kampı sonrası 1 günlük izin yapacak yeşilbeyazlılar, Konya'ya dönerek antrenmanlarına Kayacık Tesisleri'nde devam edecek.
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