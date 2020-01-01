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Ereğli Belediyesinden onkoloji hastası vatandaşlara büyük hizmet

İHA

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesine müracaat eden ihtiyaç sahibi onkoloji hastalarına belediye tarafından ücretsiz ulaşım sağlanıyor.

Ereğli Belediyesinden onkoloji hastası vatandaşlara büyük hizmet

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesine müracaat eden ihtiyaç sahibi onkoloji hastalarına belediye tarafından ücretsiz ulaşım sağlanıyor.
Tedavi amaçlı giden hastalar her hafta salı günü belediyeye ait olan araçlarla önce Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ardından da Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine götürülüyor. Belediye personeli tarafından gün boyunca hastalar bekleniyor ve işlemler tamamlandıktan sonra Ereğli’ye tekrar getiriliyor.

“Hemşehrilerimize imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya devam edeceğiz”
Konu ile ilgili değerlendirmelerini aktaran Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Ereğli'de çok sayıda onkoloji hastasının bulunduğunu ve maddi imkansızlıktan hastaneye bile gidemeyen vatandaşlarının olduğunu belirtirken, "Yardıma muhtaç hasta vatandaşlarımızın sırtındaki yükün bir nebze azalmasına katkı sağlıyorsak ne mutlu bize. İhtiyaç sahibi ve hasta vatandaşlarımızı yalnız bırakamazdık. Vatandaşa hizmet boynumuzun borcu dedik sözümüzü tutuyoruz ve tutmaya da devam edeceğiz. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

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