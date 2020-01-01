Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kileci Mahallesi Muhtarı Çağdaş Aydın, bir kedinin tırmandığı ağaçta mahsur kaldığını fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle ağaca çıkıp, kediyi kurtardı. Kedi doğaya bırakıldı.
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