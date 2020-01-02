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“KOP Suyuna Sahip Çık Projesi” protokolü imzalandı

İHA

Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürlüğü ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında KOP Bölgesinin Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi kapsamında "KOP Suyuna Sahip Çık Projesi" protokolü imzalandı.

“KOP Suyuna Sahip Çık Projesi” protokolü imzalandı

Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürlüğü ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında KOP Bölgesinin Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi kapsamında “KOP Suyuna Sahip Çık Projesi” protokolü imzalandı.
DSİ'den yapılan açıklamada, "DSİ 4. Bölge Müdürlüğü öncülüğünde 25 önder çiftçinin bilinçli su kullanımı konusunda eğitici olarak eğitilmesi, gerçekleştirilecek teknik geziler ile bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılması ve bu önder çiftçilerin eğitim vereceği diğer çiftçilerin bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. Yine proje kapsamında ziyaret edilecek 20 okulda yaklaşık 200 öğretmen, 1000 öğrenci ve ailelerine ulaşarak suyun etkin ve doğru kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır. DSİ’nin uygulayıcı kuruluş olarak hayata geçireceği, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının finanse ettiği söz konusu eğitim ve farkındalık projesinin paydaşları arasında Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Su Elçileri Derneği de bulunuyor. Proje paydaşı kurum yöneticileri ve ilgili teknik heyet 12 Aralık Perşembe günü bir araya gelerek ilk değerlendirme toplantısını da gerçekleştirdiler" ifadelerine yer verildi.

“Bilinçli su tüketimi konusunda farkındalık oluşturmamız lazım”
Ülkenin ilk sulama projesi olma özelliğine sahip olan KOP için DSİ’nin çok büyük yatırımlar yaptığını, tüneller, barajlar ve sulama kanalları inşa edildiğini, sulamada tasarrufu sağlayan modern sulama şebekelerinin kurulduğunu, KOP’u daha da geliştirmek için yeni projeler üzerinde çalışmanın devam ettiğini söyleyen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Yapılan yatırımlardan yüksek verim alınabilmesi için bir zihniyet dönüşümü de gerekiyor. Sadece çiftçilerimizde değil tüm vatandaşlarımızda bilinçli su tüketimi konusunda farkındalık oluşturmamız lazım. KOP Suyuna Sahip Çık Projesi de bu yönde atılan bir adım. Güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum” dedi.
KOP Bölgesinde uygulanacak olan Suyuna Sahip Çık projesinin çıktılarını analiz ederek kendilerine bundan sonraki eğitim ve farkındalık projeleri için de yol haritası çıkaracaklarını ifade eden Genel Müdür Aydın, “Suyun doğru kullanımı konusunda çiftçilerimize olduğu kadar öğrencilere ve öğretmenlerimize ulaşmak da önemli. Öğrenciler geleceğimiz, öğretmenler de geleceğimizi inşa eden kişiler. Bu yüzden projeyi çok önemli buluyorum. Su yapılarının inşa edilmesi için çok büyük emekler sarf ediyoruz, çok büyük maliyetlere katlanıyoruz. Suyun etkin ve doğru kullanımı konusunda farkındalık oluşturmayı da başarmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Konya ve KOP Bölgesi için suyun bilinçli kullanımı son derece önemli”
Proje kapsamında belgeseller ve kısa tanıtım filmlerinin çekileceğini, bunların çeşitli kanallarda yayımlanacağını belirten Aydın, “Tarım kenti olan, ancak aldığı yağış miktarı ülke ortalamasının altında kalan Konya ve KOP Bölgesi için suyun bilinçli kullanımı son derece önemli. Bu yüzden çiftçilerimize ve tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum: KOP Suyuna Sahip Çık!” diye konuştu.

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