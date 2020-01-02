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Çırağa palangayla işkenceyle suçlanan iki kardeş tutuklandı

DHA

- KONYA'da, çırağı E.A.Y.'yi (15),  halk arasında 'caraskal' olarak bilinen palangaya bağlayıp, tavana astığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan  iş yeri sahibi Murat C. ve ağabeyi Mehmet C., Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece 'çocuğa eziyet' suçundan tutuklandı.

- KONYA'da, çırağı E.A.Y.'yi (15),  halk arasında 'caraskal' olarak bilinen palangaya bağlayıp, tavana astığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan  iş yeri sahibi Murat C. ve ağabeyi Mehmet C., Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece 'çocuğa eziyet' suçundan tutuklandı.
Merkez Karatay ilçesinde H.H.Y. ile kardeşi E.A.Y., eylül ayında araç yedek parça satışı yapan Murat C. ve ağabeyi Mehmet C.'ye ait iş yerinde çırak olarak işe başladı. Yaklaşık 20 gün sonra E.A.Y., iş yeri sahibi Murat C. tarafından vida alması için malzemeciye gönderildi. Alacağı vidanın numarasını unutan E.A.Y., yolda ağabeyi H.H.Y.'yi telefonla arayıp, sordu. E.A.Y. vidayı alıp, iş yerine döndü.
İş yeri sahibi Murat C., iddiaya göre vidanın numarasını unuttuğu için E.A.Y.'yi halk arasında 'caraskal' olarak bilinen palangaya bağlayıp, tavana astı. Pantolonu da yarıya kadar indirilen E.A.Y., yaklaşık 15 dakika asılı kaldıktan sonra Murat C. tarafından, 'caraskal kırılabilir' düşüncesiyle indirildi. İki kardeş, korktukları için durumu ailesine anlatmadı. E.A.Y. ise olayın ardından iş yerine gitmedi.
Ağabey H.H.Y. de 5 Aralık günü, iddiaya göre bir malzemeyi hatalı büktüğü gerekçesiyle Murat C. tarafından tekmetokat dövüldü. Gözü moraran ve yüzünde şişlik oluşan H.H.Y., hastaneye gidip rapor aldı. Ardından polise gidip Murat C. hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine Murat C. hakkında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı. E.A.Y. de Murat C. tarafından gördüğü saldırıyı ailesine anlattı. Aile, avukatları aracılığıyla, geçen cuma günü işkence anına ait fotoğrafları da delil olarak sunarak Murat C. ve o anda orada bulunan Mehmet C. hakkında suç duyurusunda bulundu.
SERBEST BIRAKILDI
Hemen harekete geçen savcılık, iş yeri sahibi Murat C. ve kardeşi Mehmet C. hakkında gözaltı kararı verdi. 'Çocuğa eziyet' suçundan gözaltına alınan iki kardeş, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Murat C., ifadesinde işe yeni başlayan iki kardeşin, aralarındaki iddia sonucu kendilerini palangaya astığını öne sürdü.
Murat C., ''Ağabeyi ve kardeş işe yeni başladığı zamanlarda, kendilerini sırayla palangaya bağlayıp, hangisi en uzun süre havada kalacak diye birbirleriyle iddiaya girmişler. Ben onları o halde görünce ağabeyimle birlikte yanlarına gidip bir daha böyle yapmamaları konusunda kendilerini uyardım. Kumandayı alarak E.A.Y.'yi palangadan ben indirdim. O sırada ağabeyi fotoğraf çekiyordu. Sorduğumda, 'Hatıra kalsın diye fotoğraf çekiyorum' dedi''
diye konuştu.
Kendisine iftira atıldığını öne süren Murat C., ''Benden para istediler. Vermediğim için bana iftira atıyorlar. Ben asla böyle bir şey yapmam. İddia edildiği gibi H.H.Y.'yi de darbetmedim. Benden para alabilmek için bilerek gözünü yaralamışlardır. Benim hakkımda şikayetçi oldular. Tüm suçlamaları kabul etmiyorum'' ifadelerini kullandı.
Adli kontrolle serbest bırakılan Murat C. ve Mehmet C., Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. İki kardeş, bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece 'çocuğa eziyet' suçundan tutuklandı.

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