Meram’a bin adet daha kül kovası yerleştirildi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, çevreye, konteynerlere, araçlara ve geri dönüşüme her yönden zarar veren soba küllerini ayrı toplayabilmek amacıyla ilçe geneline bin adet daha kül kovası yerleştirdi.

Meram Belediyesi, evsel atıkların içindeki kül oranının azaltılmasını sağlayan, geri dönüşüme zarar vermeyen, çöp kovalarında çıkan yangınları önleyen ve özellikle doğalgazın geçmediği bölgelerde küllerin yere dökülerek oluşan çevre kirliliğinin önüne geçilmesi adına büyük yarar sağlayan soba kül kovalarından bin adet daha çöp kutularının yanına yerleştirdi.

“Külleri ayrı bir yerde toplamak her yönden kazandıracak”

İlçe genelinde uzun vadede evsel atıklardan enerji üretimi ve toplanan küllerin değerlendirilmesinin planlandığı proje çerçevesinde konulan ‘Kül Kovaları’nın birçok açıdan yarar sağladığını kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, soba küllerinin çöp kovalarına atılmasıyla Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne getirilen çöplerin ayrıştırılması esnasında küllerin hem çöp konteynerlerine hem ayrıştırma tesisine hem de belediyenin çöp toplama araçlarına zarar verdiğinin altını çizdi. Bu zararlarının yanı sıra bu küllerin potansiyel yararları da yok ettiğini kaydeden Başkan Kavuş, “Mahallelerimize dağıtılmak üzere daha önce bin adet olan bu kül kovalarına bin adet daha ekledik. Bu sayıyı da yeterli görmüyoruz. Kovaların sayısını gün be gün artırarak küllerin, sokaklarımız ve mahallelerimizde çevre kirliliğine sebep olmasının önüne geçeceğiz” diye konuştu.



“Kovanın dışına dökülen küller emek ve zaman israfıdır”

Dökülen küllerin çöp konteynerlerinde yangınlara ve sokakların duman, is ve kötü kokularla dolmasına neden olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, “Bu küller, konteynerlerden Katı Atık Bertaraf Tesisi’ne, çöp araçlarımızdan geri dönüşüme kadar her şeye zarar veriyordu. Özellikle plastik konteynerler kullanılamaz hale geliyordu. Küller saha içerisindeki anaerobik çürümeyi, metan gazı oluşumunu engelliyor. Oluşan gaz içindeki kirletici oranları da yükseltiyor. İşte yeni kül kovalarımız tüm bunların önüne geçmek anlamı taşıyor. Bu küller ayrı bir yerde toparlanarak bertaraf edilecek. Hali hazırda uyguladığımız toplama sisteminde atıklardan geri dönüşüm ürünlerini ayrıştırıyor ve enerji elde ediyoruz. Yani atığı adeta ilmek ilmek işliyoruz. Küllerin ayrı toplanmasıyla birlikte hizmette de verimlilik sağlıyor ve atık tesislerimizin işletme ömrünü uzatıyoruz. Birçok yönden yarar sağlayan bu çalışmanın Meramlı hemşehrilerimiz tarafından da sahiplenileceğinden ve bize emek ve zaman tasarrufu kazandıracak bu kovaları kullanma noktasında hassasiyet göstereceğinden hiçbir şüphem yok. Çünkü kovanın dışına dökülen kül, milli servetin de heba edilmesi anlamı taşır” şeklinde konuştu.

