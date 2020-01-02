Kulu’da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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Konya’nın Kulu ilçesinde çeşitli adreslerden eşya çaldığı ve arı kovanlarına zarar verdiği iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu'da bir çiftlikte traktör aküsü, el arabası, demir parmaklıkları çaldığı ve arı kovanlarına zarar vererek arıların ölmesine neden olduğu iddia edilen E.S. Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ş.E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KONYA 02 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:32

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