Yağmur suyu üzerine dökülünce fenomen oldu Yağmur suyu üstüne dökülünce sosyal medyada fenomen olan Ramazan Karaman "Kaza geçirdim bu kadar arayan olmadı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yağmur suyu üzerine dökülünce fenomen oldu Yağmur suyu üstüne dökülünce sosyal medyada fenomen olan ...

İHA

Konya'da tente üzerindeki yağmur suyunu temizlemeye çalışırken yanlışlıkla başından aşağı döken esnaf Ramazan Karaman, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine fenomen haline gelince "Kaza geçirdim bu kadar arayan olmadı" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Yağmur suyu üzerine dökülünce fenomen oldu Yağmur suyu üstüne dökülünce sosyal medyada fenomen olan Ramazan Karaman "Kaza geçirdim bu kadar arayan olmadı”

Konya’da tente üzerindeki yağmur suyunu temizlemeye çalışırken yanlışlıkla başından aşağı döken esnaf Ramazan Karaman, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine fenomen haline gelince "Kaza geçirdim bu kadar arayan olmadı" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
Merkez Selçuklu ilçesinde market işleten Ramazan Karaman, 30 Aralık günü dükkanı önünde kardeşleriyle sohbet ettiği sırada çadır üzerine biriken su gözüne takıldı. Suyu boşaltmak isteyen Karaman’ın temizlemek istediği yağmur suyu, başından aşağı döküldü. Ne olduğunu bir süre anlayamayan Karaman, olayın şokunu atlatamadan geri çekilirken tekrar su döküldü. Yağmur suyunun döküldüğü anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Ramazan Karaman, kardeşinin güvenlik kameralarını sosyal medyada paylaşması üzerine kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Telefonundan da onlarca kez aranan Karaman, arkadaşlarının, dükkan komşularının ve sosyal medya kullanıcılarının fenomeni haline geldi.

“Unutulmayacak en büyük anımdı”
Olay günü 3 kardeşiyle birlikte sohbet ettiklerini ve suyun sürekli gözüne çarptığını belirten Ramazan Karaman, insanların üzerine dökülmesin diye yağmur suyunu boşaltmak istediğini söyledi. Çek pasla aşağıdan yukarı doğru vurduğunu söyleyen Karaman, “Çek pasla beraber bu taraftan iteleyince su bir anda benim üzerime geldi. O an yaşayıp yaşayabileceğim unutulmayacak en büyük anımdı. Çünkü o 510 saniye hiçbir şey hatırlamıyorum. Önümden soğuk su girdi, ön tarafa gelince refleks oldu, bu sefer sırtımdan girdi. Bu sefer ben öylece kaldım. O an öyle oldu” dedi.

“Şampuan yok muydu falan diyenler var”
Kardeşinin görüntüleri sosyal medyada paylaştığını ifade eden Ramazan Karaman, “Benim hiçbir şeyden haberim yok. Telefonum çaldı, arayan bir arkadaşım. ‘Ucuz sabunlardan yok muydu, onu da alsaydın’ dedi. Ben de ‘nerede gördün’ dedim, söylemedi, güldü. Biraz konuştuk kapattık. Sonra başka arkadaş aradı. Baktım arayanlar iyice artıyor. Hatta arkadaşın birisi bayağı ısrar ettim sordum nereden gördüğünü, ‘şampuan yok muydu’ falan diyenler var. Kardeşimi aradım. Ben bir girdim zaten herkes görmüş, eşim dahi aradı. Dükkan komşuları geliyor, ‘bizim önümüzdeki çadırda da su var onu atsana’ falan, herkes görmüş. Ondan sonra bile hala arayanlar, dalga geçenler var” ifadelerini kullandı.

“Başkasında böyle bir şey olsa gider koluna girerdim”
Üzerine yağmur suyu döküldüğünde herkesin güldüğünü anlatan Karaman, “İki tane kardeşim vardı, yani ben sadece gülme sesi duyarım ama bir taraftan kızacağım. Ama suç tamamen kendimde ben onların yerinde olsam belki ben de gülerdim ama tekrar başkasında böyle bir şey olsa gider koluna girerdim, moral vermeye çalışırdım. Çünkü o an tamamen farklı bir an. O an gülenleri duyuyorum ama idrak edemiyorum o soğuğun etkisiyle” diye konuştu.
Her sabah montunu gördüğünde bile o anın aklına geldiğini aktaran Karaman, “Her gün burayı gördüğümde de dahi o an tekrar oluyor. Gerçekten değişik bir duygu. Çadırı sağlama aldık ama iş işten geçti yani” dedi.

“Kaza geçirdim bu kadar arayan olmadı”
Yaşadığı olayı suyla gelen şöhret olarak tanımlayan Ramazan Karaman, “O kadar arayan oldu ki. Benim hiçbir arkadaşım bu kadar aramadı veya bu kadar geçmiş olsun diyen olmadı. Kaza geçirdim bu kadar arayan olmadı. Sadece tek cümle yazanlar oldu. Ama bu olayı bana ısrarla sordular. Her dükkan komşum özellikle cadde üzerinde bizim çadırda da su var onu atıver, güzel duş almışsın diyenler falan oldu. Bütün insanlara şunu söyleyeyim. Atacakları her adımda dikkatli olsunlar. Sonra felek şaşıyor yani" şeklinde konuştu.

KONYA

03 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 07:59
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

45 saniyelik akü hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER 45 saniyelik akü hırsızlığı kamerada
Aracın kaputunu kırıp 40 saniyede akü çaldılar Konya'da bir araçtan akü çalan iki şüpheli güvenlik kamerasına yakalanırken, araç sahibi, izlediğimiz filmdeki "Baba akü yok" sahnesi gerçek oldu diye konuştu
YEREL HABERLER Aracın kaputunu kırıp 40 saniyede akü ...
İki aracın çarpışma anı kamerada
YEREL HABERLER İki aracın çarpışma anı kamerada
Yargıtay, otomobile ateş açılmasında yaralanmayanlar için de sanıklara ceza istedi
YEREL HABERLER Yargıtay, otomobile ateş açılmasında yaralanmayanlar ...
Kulu’da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Kulu’da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
KTO Karatay'dan işitme engelli ikiz kardeşlere yadım eli
YEREL HABERLER KTO Karatay'dan işitme engelli ikiz kardeşlere yadım ...
Meram’a bin adet daha kül kovası yerleştirildi
YEREL HABERLER Meram’a bin adet daha kül kovası yerleştirildi
Karatay Belediyesinden anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Karatay Belediyesinden anlamlı etkinlik
Konya'da Büyükşehir’den 5. hayat boyu öğrenme çalıştayı
YEREL HABERLER Konya'da Büyükşehir’den 5. hayat boyu öğrenme ...
Çırağa palangayla işkenceyle suçlanan iki kardeş tutuklandı
YEREL HABERLER Çırağa palangayla işkenceyle suçlanan iki kardeş ...
MÜSİAD'ta Konya’nın 2020 projeleri masaya yatırıldı
YEREL HABERLER MÜSİAD'ta Konya’nın 2020 projeleri masaya yatırıldı
Başkan Pekyatırmacı’dan Türk Kızılayı Selçuklu Şubesine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı’dan Türk Kızılayı Selçuklu ...
KOSKİ’den peşin suda yüzde 10 indirim
YEREL HABERLER KOSKİ’den peşin suda yüzde 10 indirim
“KOP Suyuna Sahip Çık Projesi” protokolü imzalandı
YEREL HABERLER “KOP Suyuna Sahip Çık Projesi” protokolü imzalandı
Konya'da kaçak kazıya 4 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da kaçak kazıya 4 gözaltı
Beyşehir Devlet Hastanesine yeni uzman hekim
YEREL HABERLER Beyşehir Devlet Hastanesine yeni uzman hekim
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Ereğli Belediyesinden onkoloji hastası vatandaşlara büyük hizmet
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesinden onkoloji hastası vatandaşlara ...
Başkan Altay yeni yılın ilk gününde vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay yeni yılın ilk gününde vatandaşlarla ...
Yılın ilk cezasını yiyen sürücü alkolsüz olduğunu hastane raporuyla kanıtladı
YEREL HABERLER Yılın ilk cezasını yiyen sürücü alkolsüz olduğunu ...
Konyaspor'un kamp programı belli oldu
YEREL HABERLER Konyaspor'un kamp programı belli oldu
Hastanede kan tahlili yaptırıp, alkollü olmadığını kanıtladı
YEREL HABERLER Hastanede kan tahlili yaptırıp, alkollü olmadığını ...
Konya ulaşımında ‘ATUS’ farkı
YEREL HABERLER Konya ulaşımında ‘ATUS’ farkı
Nezihe Arvas vefat etti
YEREL HABERLER Nezihe Arvas vefat etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X