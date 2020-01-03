Başkan Oprukçu ile Başkan Altay Ereğli’yi konuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Oprukçu ile Başkan Altay Ereğli’yi konuştu

İHA

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya gelerek Ereğli'nin sorunlarını aktardı.

Başkan Oprukçu ile Başkan Altay Ereğli’yi konuştu

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya gelerek Ereğli’nin sorunlarını aktardı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen toplantıda, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu Ereğli’de hayata geçirmeyi planladıkları ve fizibilite çalışmalarını başlattıkları Endüstri Bölgesi, Gıda İhtisas Bölgesi projelerinden Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki yollara kadar birçok konuyu dile getirdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya gelerek Ereğli’nin geleceği için istişarelerde bulunan Başkan Oprukçu, Ereğli’de istihdamı artırmak, ekonomik kalkınmayı sağlamak adına uygulamaya koymaya hazırlandıkları Endüstri Bölgesi ve Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgi verip Akhüyük Termal Kaplıcalarının sosyal tesise dönüşmesi için kolektif bir ruhla çalışılması gerektiği ifade etti. Başkan Oprukçu, Akhüyük Termal Tesisleri’nin yalnızca Ereğli’nin değil Konya’nın ve bölgenin de Türkiye’nin göz bebeği olmasını sağlayacağını belirtti. Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında acil çözüm yolları üretilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Oprukçu, Ereğli’nin geleceğinin inşa edilmesi, huzurun tesis edilmesi noktasında bir fazla hizmet etmeye gayret ederek taşın altına yalnızca elini değil gövdesini de koyduğunu belirtti ve nazik misafirperverlikleri için Başkan Altay’a teşekkür etti.

KONYA

03 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 07:59
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KTO Karatay Üniversitesinin konuğu Prof. Dr. İbrahim Özkol oldu
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesinin konuğu Prof. Dr. İbrahim ...
Akşehir’de kül ve inşaat atıkları konteynerlere dökülmeyecek
YEREL HABERLER Akşehir’de kül ve inşaat atıkları konteynerlere ...
Medeniyet Okulu değerler eğitimi yaygınlaşıyor
YEREL HABERLER Medeniyet Okulu değerler eğitimi yaygınlaşıyor
Hüyük’te HEM’in kadın kursiyerlerinden Başkan Çiğdem’e teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Hüyük’te HEM’in kadın kursiyerlerinden Başkan ...
Karatay Ziraat Odası Başkanı: Faiz indirimi yeni kredi çekecekler için bir ümit
YEREL HABERLER Karatay Ziraat Odası Başkanı: Faiz indirimi yeni ...
Otomobilinin lastikleri çalındı, 'Emekli adamım, her şeyim bu' dedi
YEREL HABERLER Otomobilinin lastikleri çalındı, 'Emekli adamım, her ...
Yağmur suyu üzerine dökülünce fenomen oldu Yağmur suyu üstüne dökülünce sosyal medyada fenomen olan Ramazan Karaman "Kaza geçirdim bu kadar arayan olmadı”
YEREL HABERLER Yağmur suyu üzerine dökülünce fenomen oldu Yağmur ...
45 saniyelik akü hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER 45 saniyelik akü hırsızlığı kamerada
Aracın kaputunu kırıp 40 saniyede akü çaldılar Konya'da bir araçtan akü çalan iki şüpheli güvenlik kamerasına yakalanırken, araç sahibi, izlediğimiz filmdeki "Baba akü yok" sahnesi gerçek oldu diye konuştu
YEREL HABERLER Aracın kaputunu kırıp 40 saniyede akü ...
İki aracın çarpışma anı kamerada
YEREL HABERLER İki aracın çarpışma anı kamerada
Yargıtay, otomobile ateş açılmasında yaralanmayanlar için de sanıklara ceza istedi
YEREL HABERLER Yargıtay, otomobile ateş açılmasında yaralanmayanlar ...
Kulu’da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Kulu’da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
KTO Karatay'dan işitme engelli ikiz kardeşlere yadım eli
YEREL HABERLER KTO Karatay'dan işitme engelli ikiz kardeşlere yadım ...
Meram’a bin adet daha kül kovası yerleştirildi
YEREL HABERLER Meram’a bin adet daha kül kovası yerleştirildi
Karatay Belediyesinden anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Karatay Belediyesinden anlamlı etkinlik
Konya'da Büyükşehir’den 5. hayat boyu öğrenme çalıştayı
YEREL HABERLER Konya'da Büyükşehir’den 5. hayat boyu öğrenme ...
Çırağa palangayla işkenceyle suçlanan iki kardeş tutuklandı
YEREL HABERLER Çırağa palangayla işkenceyle suçlanan iki kardeş ...
MÜSİAD'ta Konya’nın 2020 projeleri masaya yatırıldı
YEREL HABERLER MÜSİAD'ta Konya’nın 2020 projeleri masaya yatırıldı
Başkan Pekyatırmacı’dan Türk Kızılayı Selçuklu Şubesine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı’dan Türk Kızılayı Selçuklu ...
KOSKİ’den peşin suda yüzde 10 indirim
YEREL HABERLER KOSKİ’den peşin suda yüzde 10 indirim
“KOP Suyuna Sahip Çık Projesi” protokolü imzalandı
YEREL HABERLER “KOP Suyuna Sahip Çık Projesi” protokolü imzalandı
Konya'da kaçak kazıya 4 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da kaçak kazıya 4 gözaltı
Beyşehir Devlet Hastanesine yeni uzman hekim
YEREL HABERLER Beyşehir Devlet Hastanesine yeni uzman hekim
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X