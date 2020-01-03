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KTO Karatay Üniversitesinin konuğu Prof. Dr. İbrahim Özkol oldu

İHA

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Havacılık ve Uzay Topluluğu tarafından geleneksel hale gelmesi planlanan Havacılık Seminerlerinin ilki Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinde gerçekleşti.

KTO Karatay Üniversitesinin konuğu Prof. Dr. İbrahim Özkol oldu

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Havacılık ve Uzay Topluluğu tarafından geleneksel hale gelmesi planlanan Havacılık Seminerlerinin ilki Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinde gerçekleşti.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunulan yerli ve milli projeler üreterek küresel pazarda dünya devleri ile rekabet edebilir duruma gelen savunma sanayisinin ele alındığı “Günümüz Türkiye’sinde Savunma Sanayisi Semineri” KTO Karatay Üniversitesi konferans salonunda gerçekleşti. Türk Savunma Sanayisi ve Türk Savunma Sanayisinin bu alanda öğrenim gören öğrencilerden beklentileri, KTO Karatay Üniversitesi konferans salonunda konuşuldu. Seminer, KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümü ve Mühendislik Fakültesi Bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.
Seminerin açılış konuşmasını yapan KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İpar Ferhat, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. İbrahim Özkol’un katılımlarından dolayı kendisine teşekkür etti.
ASELSAN ve TAİ’de akademi ve sanayi iş birliği çalışmalarını sürdüren ve bu alanda uluslararası bilimsel çalışmalar yürüten, İstanbul Teknik Üniversitesi Havacılık Enstitüsü ile çok farklı araştırmaların bir arada yapıldığı Aerospace Araştırma Merkezi kurucularından Prof. Dr. İbrahim Özkol, Türk savunma sanayisinin son yıllarda gittikçe artan bir ivme kazandığını belirterek, “Savunma Sanayi Başkanlığımız deniz, kara, hava ve füze sistemlerinde çok önemli projeler yürütmekte ve birçok başarılı çalışmaya imza atmaktadır” dedi.

“Her yıl daha fazla yerli ve milli ürün dost ve müttefik ülkelerin kullanımı için ihraç edilmektedir”
Her geçen yıl daha fazla yerli ve milli ürünün Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kullanıma sunulduğunu belirten Özkol, “Savunma sanayimiz güçlü bir tasarım ve üretim altyapısı kazanmış ve çoğunluğu nitelikli ve eğitimli gençlerin oluşturduğu iş gücü kaynağına sahip olmuştur. Her yıl daha fazla yerli ve milli ürün Silahlı Kuvvetlerimizin kullanımına sunulmakta, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerin kullanımı için ihraç edilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Sizlerden üst düzey ArGe ve İnovasyon odaklı, rekabetçi ürünler ve projeler bekliyoruz”
Ülkemizde teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte nitelikli iş gücüne de aynı oranda ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Özkol, öğrencilerden beklentilerini dile getirdi. Özkol, “Aramıza yakın zamanda katılacak siz gençlerden, üst düzey ArGe ve inovasyon odaklı, rekabetçi ürünler ve projeler beklemekteyiz. İhtiyaç duyulan projelerin millileştirilmesi için genç mühendis ve pilotaj öğrencilerimizin daha çok çalışması, daha yenilikçi bakış açısına ve sonuç odaklı yaklaşımlara sahip olması konusundaki beklentiler de artmaktadır” şeklinde konuştu.

“Yetişmiş insan gücünün geliştirilmesi gerekiyor”
Savunma sanayisinden gelecekte ne beklenildiğine de değinen Özkol, “Yakın gelecekte yerlileştirme ve millileştirme faaliyetlerinin yurt dışı bağımlılığının en aza indirilmesi konusunda önemli yollar kat edilmesi bekleniyor. Temel teknolojiler ile ilgili ArGe faaliyetlerine ağırlık verilmesi ve bu konularda üretim altyapılarının arttırılması için yetişmiş insan gücünün geliştirilmesi gerekiyor.” dedi.
Türkiye’nin milli hedeflerine katkıda bulunmak üzere birlikte çalışmanın gerekliliğine değinen Özkol, “Savunma sanayi, ülkemiz için çok kritik bir sektördür. Sektör çalışanlarımız için bir vatandaşımızın hayatını kurtaracak, ülkemizde huzur ve güven içerisinde yaşamamıza katkı sağlayacak bir ürün ortaya çıkarmaktan daha önemli ve mutlu edici bir şey yoktur” diye konuştu.

KONYA

03 Ocak 2020 Cuma

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