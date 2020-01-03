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Başkan Pekyatırmacı yılın ilk cumasında hemşehrileriyle buluştu

İHA

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Sakarya Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Pekyatırmacı yılın ilk cumasında hemşehrileriyle buluştu

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Sakarya Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın her hafta farklı bir camide gerçekleştirdiği ve vatandaşlarla istişare ederek Selçuklu’ya daha iyi hizmet verebilmenin hedeflendiği Cuma Buluşması bu hafta Sakarya Mahallesinde oldu. Vatandaşlardan gelen öneri ve talepleri dinleyen Başkan Pekyatırmacı’ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu, AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleri, Sakarya Mahalle Muhtarı Durmuş Ali Saygıner ve birim müdürleri eşlik etti.

“Selçuklu’nun örnek belediyeciliğini 2020 yılında daha da ileriye taşıyacağız”
Her fırsatta hemşehrileriyle bir araya gelmeye özen gösterdiklerini ve bu kapsamda Cuma Buluşması geleneğini sürdürdüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “ 2019 yılını hem ülke, hem şehir, hem de Selçuklu ölçeğinde verimli tamamladık elhamdülillah. 2020 yılına da Selçuklu’nun tüm Türkiye’ye örnek olan belediyecilik çizgisini daha da ileriye taşıyacağız” dedi.

“Büyük bir nüfus için hizmet üretiyoruz”
Başkan Pekyatırmacı büyük bir metropol kentte büyük bir alanda hizmet verdiklerini ifade ederek, “Hemşehrilerimizin sosyal hayat, eğitim, kültür ve spor alanlarıyla daha modern ve mutlu bir Selçuklu’ da yaşamalarını sağlamak için mevcut projelerimizin üzerine her gün yenilerini ekleyerek ilçemize ve şehrimize hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Selçuklu’nun 72 mahallesine belediyemizce altyapıdan lokal hizmetlere kadar günlük faaliyetlerimiz yapılmaktadır. Mahallelerimiz eğitim merkezleri, emekli konakları, spor salonları, okullar ve birçok tesisle daha müreffeh hale geldi. Selçuklu sadece bugün değil gelecekte de Türkiye’nin örnek belediyeleri arasında yer almaya devam edecek. Bu başarıda halkımızın güven ve desteği en önemli gücümüzdür “ diye konuştu.

KONYA

03 Ocak 2020 Cuma

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