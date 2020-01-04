'Kırmızılı kadın' Sultan Özcan: Kadınlar aşık olarak evlensin

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

'Kırmızılı kadın' Sultan Özcan: Kadınlar aşık olarak evlensin

DHA

KONYA'da, 'kırmızılı kadın' olarak bilinen, hayat hikayesiyle belgesellere ve dizilere konu olan Sultan Özcan (67), hayat hikayesini anlattı ve kendisi gibi şiddete maruz kalan kadınlara tavsiyelerde bulundu. 25 yıl önce çocuk sahibi olamadığı için eşi tarafından terk edilen Özcan, "Kadınlar, anlayışlı ve tahsilli insanlarla görüşsünler. Kadınlara şiddet gösterenler, aşık olarak birbirleriyle evlenmeyenler. Kadınlar, ille de aşık olarak evlenecek. Atalarımız, 'aşkı olmayanın imanı olmaz' demiş" dedi.
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde Cumali köyünde doğan ve herkes tarafından 'kırmızılı kadın' diye bilinen Sultan Özcan, 15 yaşındayken çocukluk aşkı olan öğretmeni ile evlendi. Özcan, bir süre sonra eşinin tayin olmasıyla önce Hakkari'ye, ardından da Giresun'a taşındı. Mutlu giden evliliğinde, bir süre sonra kıskançlık nedeniyle yaşanan sorunlarla eşinin şiddetine maruz kalan Özcan, çocuk sahibi olamadığı için 1995 yılında terk edildi. Memleketi Aksaray'daki annesinin yanına dönen Sultan Özcan, bir süre psikolojik tedavi gördü.
Bir süre sonra annesini kaybedince Konya'daki ağabeyinin yanına taşınan Özcan, ağabeyinin evinin altında bodrumda 8 yıl yaşadı. Psikolojik sorunları devam eden Sultan Özcan, 2006 yılında duygu durumu bozukluğu teşhisiyle, yüzde 80 engelli raporu aldı. Kırmızı renge olan sevgisi Hakkari'deyken başlayan Özcan, o günden itibaren baştan aşağı kırmızı bir yaşam sürmeye başladı. Dudakları ve yanaklarını kırmızıya boyayan Özcan'ın evinde kullandığı eşyalar bile kırmızı. Ağabeyinin evinin yanına yaklaşık 4 yıl önce yaptırılan tek odalı evinde yaşamını sürdüren Sultan Özcan, kırmızı kıyafetlerini giyip kırmızı makyajını da yaparak havanın iyi olması halinde sabah evden çıkıp, kent merkezine inip dolaşıyor.
'BABAMI OKULA GİTMEM İÇİN ZOR İKNA ETTİM'
Yaşamı belgesellere ve dizilere de konu olan Sultan Özcan, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Okuldayken öğretmenimle birbirimize aşık olduk. Kocaman kızdım, babam 'Sen okula gitme' dedi. Ben de 'Cahil kalamam, okula gideceğim' dedim ve gittim. Ama zor ikna ettim. Değilse beni tarlada çalıştıracaklardı. Öğretmenim bizim köye geldi ve beni sevdi. 15 kızın içinde bir beni sevdi. 'Benim öğrencim zeki, konuşkan bir talebe' dedi. Bir sürü kız varken, o bir tek beni seçti" dedi.
'BAŞKASINA BAKMASIN DİYE KIRMIZI GİYDİM'
Hayatının simgesi haline gelen kırmızı renginin hikayesini de anlatan Sultan Özcan, "Eşim, öğretmenlikten çıktı, önce polis, sonra da komiser oldu. Beni o şehirlere götürdü. 25 sene evli kaldık, çocuk olmadı. Çocuk yüzünden geçimsizlik çıktı. Kavga yaptık, dövüş yaptık. Her ay ben babamın evine gelirdim. Yine de beni seviyordu da, çocuğum olmadığı için ayrıldık. Nevşehir'de evlenmiş, bir oğlu olmuş. Çocuğumuz olsaydı hayat çok daha farklı olurdu. Başıma bunlar gelmezdi. Hakkari'de bulunduğumuz zamanlarda kırmızı elbiseli bir Kürt kızı gördük. O kız da çok güzeldi. Eşim bana 'Kız çok güzelmiş görüyor musun?' dedi. Ben de aman ona imrenmesin diye gittim mağazadan kırmızı elbise aldım. Aynı o kız gibi giyindim. Eşim sırf başkasına bakmasın, hep beni sevsin diye o günden beri kırmızı giyindim" diye konuştu.
'BİR DAHA EVLENMEKTEN, DÖVÜLMEKTEN KORKTUM'
Eşinin kıskançlık krizlerine girdiğinde kendisine şiddet uyguladığını da ifade eden Özcan, "Ben 'Okumuş, tahsilli adama varacağım' dedim. Çocuk olmayınca da ayrıldık. Çocuk olmayınca mutlu olunmuyor. Beni çok kıskanırdı. Herkesten kıskanırdı. Kızınca bana şamar atardı. Kayınbiraderimle kavga ettik, beni dövüp, hastanelik etti. Günlerce yoğun bakımda kaldım. Daha sonra evlenmekten korktum. Dövülmekten, şiddet görmekten korktum. Mutluluk bekarlıkta dedim ve evlenmedim" dedi.
'KADINA ŞİDDET GÖSTERENLER, AŞIK OLMADAN EVLENENLER'
Kadına karşı şiddet ile ilgilide değerlendirmelerde bulunan Özcan, "Kadınların eşleriyle iyi geçinmelerini söylüyorum. Anlayışlı, tahsilli insanlarla görüşsünler, cahil adamlarla görüşmesinler. Kadına şiddet gösterenler, aşık olarak evlenmeyenlerdir. Kadınlar, ille de aşık olarak evlenecek. Aşık olarak evlenmezse kavga çıkıyor. Atalarımız, 'aşkı olmayanın imanı olmaz' demiş. Biz de aşık olarak evlendik, kavga ederdik ama yarım saat sonra barışırdık. Tek bir odada yaşıyorum ve mutluyum. Villada yaşasam, mutlu olamasam ne yapayım" diye konuştu.
'ÇAYDANLIĞIM BİLE KIRMIZI'
Kırmızı renge olan tutkusunun sadece üstünde taşımadığını evindeki eşyalarda da barındığını belirten Özcan, "Ben kendimi övmüyorum, ama beni seven çok. Pazara gidiyorum, çarşıya gidiyorum, beni tanıyorlar. Başka kadınları tanıyan var mı? Beni herkes bilir. Ben kırmızı giymeyeni solda sıfır görüyorum. Ben kırmızı rengine aşığım. Yakışıyor da. Kim giyerse yakışıyor. Ama yakıştıran olacak. Çarşıdaki esnaf bana 'Sultan sana yakıştığı gibi kimseye yakışmıyor' diyor. Her şeyim kırmızı. Evimin içi, çaydanlığım bile kırmızı."

KONYA

04 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 07:59
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya’da DEAŞ’lı terörist yakalandı
YEREL HABERLER Konya’da DEAŞ’lı terörist yakalandı
Konya’da eski eş dehşeti Seydişehir ilçesinde bir kadın, boşandığı kocasının birlikte yaşadığı iddia edilen kadını tabancayla vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Konya’da eski eş dehşeti Seydişehir ilçesinde bir ...
Konyaspor, aradığı golcüyü Yunanistan'da buldu
YEREL HABERLER Konyaspor, aradığı golcüyü Yunanistan'da buldu
Eski eşinin birlikte yaşadığı kadını öldürdü
YEREL HABERLER Eski eşinin birlikte yaşadığı kadını öldürdü
Başkan Altay: “Cuma Buluşmalarımız hizmet bereketimizi artırıyor”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Cuma Buluşmalarımız hizmet ...
Kütükçü: “2019 yılı Konya açısından ihracat yılı oldu”
YEREL HABERLER Kütükçü: “2019 yılı Konya açısından ihracat yılı ...
Kulu’da kan alımına başladı
YEREL HABERLER Kulu’da kan alımına başladı
Başkan Çiğdem'den Vali Toprak'a ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Çiğdem'den Vali Toprak'a ziyaret
Başkan Pekyatırmacı yılın ilk cumasında hemşehrileriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı yılın ilk cumasında ...
KTO Karatay Üniversitesinin konuğu Prof. Dr. İbrahim Özkol oldu
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesinin konuğu Prof. Dr. İbrahim ...
Başkan Oprukçu ile Başkan Altay Ereğli’yi konuştu
YEREL HABERLER Başkan Oprukçu ile Başkan Altay Ereğli’yi konuştu
Akşehir’de kül ve inşaat atıkları konteynerlere dökülmeyecek
YEREL HABERLER Akşehir’de kül ve inşaat atıkları konteynerlere ...
Medeniyet Okulu değerler eğitimi yaygınlaşıyor
YEREL HABERLER Medeniyet Okulu değerler eğitimi yaygınlaşıyor
Hüyük’te HEM’in kadın kursiyerlerinden Başkan Çiğdem’e teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Hüyük’te HEM’in kadın kursiyerlerinden Başkan ...
Karatay Ziraat Odası Başkanı: Faiz indirimi yeni kredi çekecekler için bir ümit
YEREL HABERLER Karatay Ziraat Odası Başkanı: Faiz indirimi yeni ...
Otomobilinin lastikleri çalındı, 'Emekli adamım, her şeyim bu' dedi
YEREL HABERLER Otomobilinin lastikleri çalındı, 'Emekli adamım, her ...
Yağmur suyu üzerine dökülünce fenomen oldu Yağmur suyu üstüne dökülünce sosyal medyada fenomen olan Ramazan Karaman "Kaza geçirdim bu kadar arayan olmadı”
YEREL HABERLER Yağmur suyu üzerine dökülünce fenomen oldu Yağmur ...
45 saniyelik akü hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER 45 saniyelik akü hırsızlığı kamerada
Aracın kaputunu kırıp 40 saniyede akü çaldılar Konya'da bir araçtan akü çalan iki şüpheli güvenlik kamerasına yakalanırken, araç sahibi, izlediğimiz filmdeki "Baba akü yok" sahnesi gerçek oldu diye konuştu
YEREL HABERLER Aracın kaputunu kırıp 40 saniyede akü ...
İki aracın çarpışma anı kamerada
YEREL HABERLER İki aracın çarpışma anı kamerada
Yargıtay, otomobile ateş açılmasında yaralanmayanlar için de sanıklara ceza istedi
YEREL HABERLER Yargıtay, otomobile ateş açılmasında yaralanmayanlar ...
Kulu’da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Kulu’da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
KTO Karatay'dan işitme engelli ikiz kardeşlere yadım eli
YEREL HABERLER KTO Karatay'dan işitme engelli ikiz kardeşlere yadım ...
Meram’a bin adet daha kül kovası yerleştirildi
YEREL HABERLER Meram’a bin adet daha kül kovası yerleştirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X