Karataylı gençler, Sarıkamış şehitlerini anmak için yola çıktı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Sarıkamış Harekatı’nın 105’nci yıl dönümünde donarak şehit olan on binlerce askeri ve vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri unutmadı. Anma etkinlikleri kapsamında Karatay Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ilçedeki liselerde öğrenimlerine devam eden bin öğrenciye ‘Sarıkamış: Beyaz Hüzün’ adlı kitap hediye edildi.

Kitabı okuyan öğrenciler arasında yapılan kitap okuma yarışmasında dereceye giren 40 öğrenci ise Karatay Belediyesi tarafından Kars’ın Sarıkamış ilçesine gönderildi. Öğrenciler, Sarıkamış Harekatı’nın 105’inci yıl dönümünde Allahuekber Dağlarında yapılacak yürüyüşte, donarak şehit olan askerlerimizi dualarla yad edecek. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yolculuk öncesinde anma etkinliklerine katılacak öğrencilerle bir araya geldi.



“Bayrağımız dalgalanıyorsa bu tüm şehit ve gazilerimiz sayesindedir”

90 bin askerin Allahuekber Dağlarında donarak şehit olduğu olayın iyi anlaşılması gerektiğine vurgu yapan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak gençlerimize, öğrencilerimize yönelik birçok projeye imza atıyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte de yürüttüğümüz çalışmalarımız var. Bu akşam da yine birlikte Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 105 yıl önceki elim hadiseyi unutmamak, unutturmamak ve en önemlisi şühedanın hatıralarını yaşatmak istedik. Rabbim sizlerin yolunu, bahtını açık eylesin inşallah. Gittiğiniz yerlerin ecdadımızın kanıyla suladığı topraklar olduğunu asla unutmayın. Eğer bugün, Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir devlet ise ezanımız okunuyor, bayrağımız dalgalanıyor ise bu, tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Özellikle de gençlerimizin bu hassasiyet ve duyarlılıkta olması önemli. Tabii Sarıkamış’ın bende de ayrı bir önemi daha var. Askerlik vazifemi orada yaptım. Oralara gittiğinizde tüm şehitlerimiz için dua edin ve o maneviyatı yaşayın inşallah. Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu tür projelerin içinde olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da böylesine anlamlı bir projeye büyük destek veren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti. Konuşmaların ardından Karatay İlçe Müftüsü Ahmet Mehmet Akpınar, vatanları uğruna canlarını hiç düşünmeden feda eden tüm şehitlerimiz ve yolculuğa çıkacak öğrenciler için dua etti. Sarıkamış’taki anma etkinliklerine katılacak öğrenciler ve aileleri de böylesine anlamlı bir projede yer almaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti.

KONYA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:32

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