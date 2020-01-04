AK Parti Konya İl Başkanlığında 2019 yılı değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Cumhurbaşkanımızın önümüze koyduğu hedeflerin adım adım gerçekleştirilmesi için biz de hem Konya, hem de ülkemiz için çalışmalarımızı devam ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından İl Koordinasyon Toplantısı öncesinde 2019 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantısının açılış konuşmasını yapan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 2019 yılına girerken gündemin yerel seçimler olduğunu ifade ederek, “Geçmişten bugüne şehrimiz hem yerel yönetimler eliyle hem de merkezi hükumetimizin desteğiyle çok büyük kazanımlar elde etti. AK Parti iktidarlarında 17 yılı geride bırakırken hem devam eden projelerimizle hem de yeni ve daha büyük projelerimizle hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. Bu noktada bize desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, genel başkan yardımcımıza, milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanımıza, ilçe belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Konya adına güzel bir ekiple ve büyük bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geride bıraktığımız 2019 yılının son çeyreğinde 7. Olağan Kongre sürecimizi başlattık. Kongre süreci çalışmalarımız kapsamında delege seçimlerimiz tamamlandı. 2020 şubat ayı itibariyle de ilçe kongrelerimizi başlatacağız. Daha sonra da sonbahara doğru da il kongrelerimizle ülke genelinde süreç tamamlanmış olacak. 2020 bizler için kongreler süreci olacak. Gerçekleştireceğimiz tüm kongrelerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.



“2019 yılı yerel seçim yılıydı”

Önemli bir yılın geride kaldığını söyleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, “2019 yılı yerel seçim yılıydı. Konya, AK Parti’ye büyükşehirler içinde en yüksek oy alan il oldu. Bu başarıda tüm Konya’nın büyük payı var. Bu sebeple tüm Konyalı hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bizler de belediye başkanlarımız ile birlikte bize verilen görevi en iyi şekilde yapmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Genel başkan yardımcımızın, bakanlarımızın, il başkanımızın, milletvekillerimizin gayretiyle Konya seçimlerden sonra çok önemli müjdeler aldı. Konya Metrosunun ihalesi gerçekleştirildi. 2021 yılında düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunlarının Konya’da düzenlenmesi ile ilgili protokol imzalandı. Banliyö hattı ile ilgili imzalar atıldı. Bunların yanında Konya belediyeleri olarak pek çok faaliyet yürütüyoruz” şeklinde konuştu.



“Büyükşehir ve Karatay belediyelerimizin başarısı ile gururlandık”

Yoğun geçen bir yılın ardından yeni yıla da yoğun bir gündemle girdiklerini aktaran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ise, “2019 yılı oldukça yoğun geçen bir yıl oldu. 31 Mart seçimlerinde Konya Büyükşehir Belediyemizin büyükşehirler içinde birinci olmasını, Karatay Belediyemizin de büyük başarısı ile gururlandık. Tüm bu başarılar teşkilatlarımızın özverili çalışması ve hemşehrilerimizin bizlere teveccühü ile geldi. Seçimlerde elde ettiğimiz başarı ile birlikte yaz döneminde sahada çalışmalarımıza devam ettik. Meclisimizin açılması ile birlikte Ankara’da yoğun bir gündemle çalışmalarımızı devam ettirdik. Son olarak Libya Tezkeresini meclisimizden geçirerek kısa bir ara verdikten sonra çalışmalarımıza devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

7. Olağan Kongre Süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Usta, “Önemli bir sürecin başında bulunuyoruz. Kongre sürecimizi başlattık. Delege seçimlerimizin ardından beldesi olan illerde seçimler başladı. Şubat ayından itibaren ilçe kongreleri ile süreç devam edecek" dedi.



“Konya’nın sorunları ile yakından ilgileniyoruz”

Konya’ya 2019 yılında pek çok üst düzey ziyaretin gerçekleştirildiğini hatırlatan Usta, “2019 yılında seçimlerin ardından pek çok bakanımız Konya ziyareti gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerde şehrimize bakanlarımız pek çok müjdeler verdi. Cumhurbaşkanımız da geride bıraktığımız yıl iki kez şehrimize geldi. Emine Erdoğan hanımefendi Konya’da yürüttüğümüz projeleri bizzat yerinde görmek, incelemek ve destek vermek üzere yakın zamanda Konya’yı ziyaret etti. Son Başbakanımız Binali Yıldırım ve Meclis Başkanımız da şehrimizi ziyaret etti. Bu ziyaretler Konya’ya yapılacak proje ve çalışmaları ve şehre verilen önemi göstermektedir. Konya’da Cumhur İttifakı olarak iki bakanımız ve iki genel başkanımızla il ve ilçe teşkilatlarımız ve milletvekillerimiz ile birlikte yatırımları takip ediyoruz. Konya’nın sorunları ile yakından ilgileniyoruz. Konya için özlemle beklenen metro ihalesinin yapılmış olması, İslami Dayanışma Oyunları’nın 2021 yılında Konya’da yapılacak olması ve daha pek çok organizasyonun şehrimizde gerçekleşmesi için tüm imkanlarımızla hazırız” dedi.



“Türkiye’nin en büyük sorunu muhalefet eksikliğidir”

Türkiye’nin hem iç siyasette, hem dış siyasette yoğun bir gündemin içinde bulunduğuna değinen Usta, “Sınırlarımızın etrafında oluşturulmaya çalışılan bir terör koridoruna müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Orta Doğu’da yeni bir kargaşanın ve savaşın başlatılmaması için diplomatik süreçlerin yürütülmesi noktasında elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Savaştan kimsenin fayda görmediğini herkes çok çok iyi biliyor. Biz her zaman hem yurt içinde, hem de yurt dışında barışın tesis edilmesi için dünya mazlumları için ümit olmuş bir ülkeyiz. Birkaç gün önce meclisten geçirdiğimiz Libya Tezkeresi ile birlikte Akdeniz’deki varlığımızı daha da güçlendireceğiz. Türkiye’nin gücüne güç katacak AK Parti’dir. Yine Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi AK Parti’nin kaderi ile Türkiye’nin kaderi birleşmiş durumdadır. Muhalefetten de ülkemizin çıkarlarının söz konusu olduğu durumlarda destek bekliyoruz. Burada önemli olan milli bir duruş sergileyebilmektir, ülkemizin ve bölgemizin geleceğidir. Ülkemizin en büyük sorunu ülkemizin çıkarları söz konusu olduğunda doğru karar verebilecek bir muhalefet eksikliğidir. Muhalefetin de ülkemizin çıkarları ve menfaatleri söz konusu olduğunda en doğru kararları vermesini bekliyoruz” diye konuştu. Basın toplantısının ardından İl Koordinasyon Toplantısı basına kapalı olarak devam etti.

Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Gülay Samancı, Hacı Ahmet Özdemir, Abdullah Ağralı, Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Halil Etyemez, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Karatay, Selçuklu ve Meram İlçe Başkanları, il başkan yardımcıları, kadın ve gençlik kolları başkanları ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

KONYA 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:32

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