Araçlardan akü çalan baba, oğul ve arkadaşı yakalandı

Konya’da dört farklı araçtan akü çaldığı iddia edilen baba, oğul ve arkadaşı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, son günlerde artan akü hırsızlığı üzerine Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde 4 farklı araçtan kaputlarını kırarak akü çaldığı tespit edilen D.D. (35) ve oğlu R.D. (16) ile arkadaşları H.T. (32) yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

27 Aralık Cuma günü saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi Kardeşler Sokak'ta araçlardan birinden akü çalan şüpheliler, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenmişti.

KONYA 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:32

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:51

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.