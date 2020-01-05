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Nakliyeci esnafıyla Konya milletvekilleri bir araya geldi

İHA

Nakliyeci esnafıyla Konya milletvekilleri bir araya geldi

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) tarafından düzenlenen toplantıda nakliyeci esnafıyla milletvekilleri bir araya geldi.
Şoför, Nakliyeci ve Otomobilciler Esnaf Odası’na bağlı nakliyeci ve kamyoncu esnafı, Taşıyıcılar Kooperatif Başkanları ile AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Hacı Ahmet Özdemir, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Konya Şoför, Nakliyeci ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Şen’in de katıldığı istişare toplantısında sorunlarını milletvekillerine iletti.
KONESOB toplantı salonunda gerçekleşen istişare toplantısının kamyoncu ve nakliyeci esnaflarının sorunlarının çözülmesi noktasında önemli bir girişim olduğuna vurgu yapan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “Birliğimiz çatısı altında gerçekleşen istişare toplantısında esnaflarımız milletvekillerimize sorunlarını iletti. Milletvekillerimizde Ulaştırma ve Alt Yapı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlarımızla görüşerek esnafımızın sorunlarını kendilerine iletmiş olacaklar” dedi.
1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren kamyonlardaki UETDS veri aktarma sistemi, sayısal takoğraf bulundurma zorunluluğu ve earşiv fatura zorunluluğu, KONESOB’da düzenlenen istişare toplantısında masaya yatırıldı. KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Konya Şoför, Nakliyeci ve Otomobilciler Esnaf Odası üyesi nakliye ve kamyoncu esnaflarıyla AK Parti Konya Milletvekillerini bir araya getirdiklerini belirterek, “Birliğimiz çatısı altında esnaflarımızla milletvekillerimizi buluşturduk ve istişare toplantısında sektör temsilcilerimiz milletvekillerimize sorunlarını anlatma imkanı buldu. Konuya duyarsız kalmayan Milletvekillerimiz sorunlara çözüm bulmak adına Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanımıza ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza konuyu iletecekler” şeklinde konuştu.

"Haziran ayına ertelenmesini sağladık"
Başkan Karabacak, yaptıkları girişimler sonucu UETDS veri girişi zorunluluğunu Haziran ayına ertelettiklerini de belirterek, “Daha öncesinde Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanımıza bizzat iletmiş olduğumuz ve önceki gün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekilimiz Sayın Leyla Şahin Usta Hanımefendiyle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, kendileri Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanımız Sayın Cahit Turhan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ile bizzat görüşerek UETDS veri girişi zorunluluğunun 30 Haziran 2020 tarihine ertelenmesini sağladı. Ertelemeden ötürü tüm Türkiye genelinde bulunan nakliyeci esnaflarımız adına kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 7 Ocak Salı günü yine Konya’mız öncülüğünde Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığında esnafımız adına bir toplantıyı daha gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.

KONYA

05 Ocak 2020 Pazar

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