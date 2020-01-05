MHP’den ‘okullarda sağlık personeli çalıştırılması’ teklifi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

MHP’den ‘okullarda sağlık personeli çalıştırılması’ teklifi

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı (TBMM)'na ilk ve ortaöğretim kurumlarında sağlık personeli çalıştırılmasını içeren kanun teklifi verdi.

MHP’den ‘okullarda sağlık personeli çalıştırılması’ teklifi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı (TBMM)'na ilk ve ortaöğretim kurumlarında sağlık personeli çalıştırılmasını içeren kanun teklifi verdi.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilk ve ortaöğretim kurumlarında ilkyardım ile önleyici, koruyucu sağlık hizmetleri vermek üzere sağlık personeli çalıştırılması amacıyla hazırlanan Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde, “Sağlıklı ve güvenli eğitim ve öğretim ortamını sağlamak, okul içinde meydana gelen kaza ve yaralanmalara acil müdahale etmek, ilkyardım ile önleyici ve koruyucu sağlık hizmetleri vermek üzere en az bir sağlık personeli çalıştırılması öngörülmektedir” denildi.
Kanun teklifinin gerekçesinde ise şu görüşlere yer verildi:
“Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan verilere göre, örgün eğitimde, 54 bin 036'sı resmi okul, 12 bin 809'u özel okul olmak üzere toplam 66 bin 845 okul bulunuyor ve bu okullarda toplam okul öncesi ve ilköğretim düzeyinde eğitim alan toplam 18 milyon 108 bin 860 öğrenci bulunuyor. Eğitim alırken uzun süreler okulda vakit geçiren çocuklarımız okul içerisinde çeşitli tehlikelere maruz kalabilmektedir. En basit manada okul kantinlerinde satılan çikolata, gofret, bisküvi, hamburger, patates kızartması ve gazlı içecekler çocuklarda öksürük, geniz akıntısı gibi üst solunum yolları rahatsızlıklarına yol açmaktadır. Ancak bazı vakalarda bulaşıcı hastalıklar, gıda zehirlenmeleri, kardiyovasküler rahatsızlıklar, boğulma, diyabet ve kanser gibi ciddi neticelerle karşılaşılmaktadır. Ayrıca okullarda çocuklarımızın karşı karşıya kaldığı tek tehlike kontrolsüz gıdalar değildir. En önemli tehlike alanlarından biri okullarımızın fiziki koşullarındaki yetersizliklerdir. Denetimsizlik ve standart dışı uygulamalar sonucu bakımsız demir kapılar, okul içerisinde ve bahçesinde düşmeye neden olacak tamirat uygulamaları, önlem alınmayan asansör boşlukları ve yanlış monte edilmiş araç gereçlerde hayati neticelere varan tehlikeler oluşturmaktadır. Milli Eğitim sistemimizde, okulların çocuklar için fiziksel olarak güvenli olup olmadığını denetleyen bir mekanizmanın kurulması ve bu denetimlerin düzenli aralıklara uzman kişilerce yapılması ve standartların uygulanmasında ısrarcı olunması önem arz etmektedir. Böylece okullarda meydana gelen ölüm ve yaralanma olaylarına karşı önemli bir adım atılmış olması yanında yaşanan olaylar sonrasından bireye yüklenen sorumluluktan ziyade gerçek sorumluların tespit edilmesi sağlanabilecektir. Okullarımızda yaşanan ölüm ve yaralanma olaylarında en önemli nokta, okullarımızda acil durumlarda ilk yardım yapabilecek uzman personel olmamasıdır. Okullarımız çocuklarımızın yaşayabileceği tüm tehlikelere açıkken aynı zamanda tehlike anında müdahale edebilecek sağlık personeli varlığından da yoksundur. Bu nedenle acil durumlarda müdahale etmek için Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okulları ve özel okullarda acil sağlık hizmeti verebilecek en az bir sağlık personelinin bulunması gerekmektedir. Bu personellerin okullarda istihdam edilmesinin oldukça hayati olduğunu gösteren bir acı örnek Ankara Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda 1. sınıf öğrencisi olan Mert Yağız Köksal’ın kantinden aldığı çikolatayı yerken nefessiz kalarak fenalaşması neticesinde hayatını kaybetmesidir. Mert’in okul temizlik görevlisine boğazını işaret etmesi üzerine görevlinin çocuğun boğulduğunu anlaması ve acil müdahale için sağlık ocağına götürmesi ne yazık ki Mert’in hayatını kaybetmesine engel olamamıştır. Yine Afyonkarahisar’da okulda kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 9 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi Sabiha Bağatur’da okulda eğitim gördüğü sırada yaşamını yitiren çocuklarımıza acı bir örnektir. Yaşanan olaylar okullarda bir sağlık görevlisinin bulunması, ilk müdahalenin vakit kaybetmeden yapabilmesi ve çocuklarımızın eğitim gördüğü okullarda ilk yardım bilen uzman kişilerin istihdam edilmesinin önemini ortaya koymaktadır. Ülkemizde atanmayı bekleyen binlerce sağlık personeli bulunurken okullarımızda yaşanan bu olaylara müdahale edecek sağlık personelinin olmaması üzücü hadiselerin yaşanmasına neden olmaktadır. Okullarımız yaralanma, zehirlenme, boğulma gibi acil durumlara maruz kalınabilecek öncelikli alanlardan biridir. Bu acil durumlara anında müdahale edilmesi ile hayatını kaybeden çocuklarımızın büyük bir kısmı için hayati önem taşıyan ilk yardım uygulamaları vakit kaybetmeden yapılabilecektir. Acil müdahale ve tedavide en önemli noktanın, hastaya ulaşmada çabuk hareket etmek olduğu unutulmamalıdır.”

KONYA

05 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 07:59
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Altay 31 ilçenin yöneticileri ile görüştü
YEREL HABERLER Başkan Altay 31 ilçenin yöneticileri ile görüştü
Minibüs, TIR'a çarptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs, TIR'a çarptı: 5 yaralı
Nakliyeci esnafıyla Konya milletvekilleri bir araya geldi
YEREL HABERLER Nakliyeci esnafıyla Konya milletvekilleri bir araya ...
Başkan Kılca: “Konu eğitim olunca bizim için akan sular durur”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “Konu eğitim olunca bizim için akan ...
Çumra’da gençler sporla korunacak
YEREL HABERLER Çumra’da gençler sporla korunacak
Eski kocasının birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı Konya'ya getirildi Kocaeli'de yakalandıktan sonra Konya'nın Seydişehir ilçesine getirilen cinayet zanlısı kadın, sağlık kontrolü için getirildiği hastane çıkışında görüntü alan gazetecilere "Sizleri çok seviyorum ve Damla'm" demesi dikkat çekti
YEREL HABERLER Eski kocasının birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı ...
Araçların aküsünü çalan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Araçların aküsünü çalan 3 kişi yakalandı
Araçlardan akü çalan baba, oğul ve arkadaşı yakalandı
YEREL HABERLER Araçlardan akü çalan baba, oğul ve arkadaşı yakalandı
Eşinin sevgilisini öldüren kadın yakalandı
YEREL HABERLER Eşinin sevgilisini öldüren kadın yakalandı
20 yıllık ağrılarından ameliyatla kurtuldu Konya’da 20 yıldır prostat ağrıları çeken Hasan Hüseyin Özkan 2,5 saatlik ameliyatla ağrılarından kurtuldu
YEREL HABERLER 20 yıllık ağrılarından ameliyatla kurtuldu Konya’da ...
Sanal alışverişe ilgi artarken, küçük esnafa azalıyor
YEREL HABERLER Sanal alışverişe ilgi artarken, küçük esnafa azalıyor
Eski eşinin birlikte yaşadığı kadını öldüren kadın Kocaeli’de yakalandı
YEREL HABERLER Eski eşinin birlikte yaşadığı kadını öldüren kadın ...
Cinayet zanlısı kadından "Sana da sıra gelecek" paylaşımı Konya'nın Seydişehir ilçesinde cinayete kurban giden kadının cenazesi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Cinayet zanlısı kadından "Sana da sıra gelecek" ...
Apartmandan doğalgaz sayacı çaldılar
YEREL HABERLER Apartmandan doğalgaz sayacı çaldılar
AK Parti Konya'dan 2019 yılı değerlendirmesi Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: “Hem Konya, hem de ülkemiz için çalışmalarımızı devam ediyoruz”
YEREL HABERLER AK Parti Konya'dan 2019 yılı değerlendirmesi Genel ...
Hüyük’ün 2020 yılı yatırım planlamaları masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Hüyük’ün 2020 yılı yatırım planlamaları masaya ...
Başkan Altay: “Sanayicilerimizle gurur duyuyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Sanayicilerimizle gurur duyuyoruz”
Husumetliler camide kavga etti
YEREL HABERLER Husumetliler camide kavga etti
40 yıllık kasetçi, dijital müziğe meydan okuyor
YEREL HABERLER 40 yıllık kasetçi, dijital müziğe meydan okuyor
Havalar soğumayınca kışlıklar tezgahta kaldı Mevsimdeki dengesizlik esnafı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Havalar soğumayınca kışlıklar tezgahta ...
Karataylı gençler, Sarıkamış şehitlerini anmak için yola çıktı
YEREL HABERLER Karataylı gençler, Sarıkamış şehitlerini anmak için ...
Eski eşinin sevgilisini öldüren kadından, 'Sana da sıra gelecek' paylaşımı
YEREL HABERLER Eski eşinin sevgilisini öldüren kadından, 'Sana da ...
MEDAŞ Sanat Galerisinde “MASK” Portre Sergisi
YEREL HABERLER MEDAŞ Sanat Galerisinde “MASK” Portre Sergisi
'Kırmızılı kadın' Sultan Özcan: Kadınlar aşık olarak evlensin
YEREL HABERLER 'Kırmızılı kadın' Sultan Özcan: Kadınlar aşık olarak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X