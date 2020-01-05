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Eski kocasının birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi Cinayeti işledikten sonra ...

İHA

Konya'nın Seydişehir ilçesinde boşandığı eşiyle birlikte yaşadığı iddia edilen kadını kurusıkıdan bozma tabancayla öldürüp, sosyal medya hesabından eski kocasının ayakkabısına basarak çektiği fotoğrafı "Sana da sıra gelecek" diye paylaşan cinayet zanlısı kadın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Eski kocasının birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi Cinayeti işledikten sonra Kocaeli'de arkadaşının evinde yakalanıp Konya'ya getirilen cinayet zanlısı kadının, olayda kullandığı kurusıkıdan bozma tabanca da bir evin bahçesindeki otların arasında bulundu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde boşandığı eşiyle birlikte yaşadığı iddia edilen kadını kurusıkıdan bozma tabancayla öldürüp, sosyal medya hesabından eski kocasının ayakkabısına basarak çektiği fotoğrafı "Sana da sıra gelecek" diye paylaşan cinayet zanlısı kadın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, 3 Ocak tarihinde saat 18.30 sıralarında Seydişehir ilçesi Hacıseyitali Mahallesi 202. Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuk annesi Özlem G., kocası T.K.'den boşandıktan sonra Seydişehir'den ayrılarak İstanbul'da yaşamaya başladı. Özlem G., kocasının kendisinden ayrılış sebebinin Aynur Süngülü yüzünden olduğunu düşünerek telefonla Aynur Süngülü'yü aradı ve ikili arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine Süngülü'nün Özlem G.'den şikayetçi olduğu öğrenildi. Şüpheli Özlem G., bir süre sonra tekrar Seydişehir'e gelerek boşandığı kocası T.K.'nin birlikte yaşadığı iddia edilen Aynur Süngülü'nün evine gitti. Özlem G., çaldığı kapının açılmasının ardından eve girerek tartıştığı Süngülü'ye yanında getirdiği tabancayla ateş etmeye başladı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Aynur Süngülü olay yerinde hayatını kaybetti. Süngülü'nün cansız bedeni evde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

"Sıra sana da gelecek" paylaşımı yapmıştı
Cinayetin ardından katil zanlısı Özlem G. ise olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra cinayet zanlısı Özlem G.'nin Aynur Süngülü'yü öldürdükten sonra eski kocasının ayakkabısına basarak çektiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından "Sana da sıra gelecek" mesajıyla paylaştığı belirlendi. Cinayetin ardından polis ekipleri, zanlının ilçeden bir ticari taksiyle ayrıldığını daha sonra ikinci bir taksiyle de Eskişehir'e gittiğini belirledi. Şüphelinin gidebileceği adresleri kontrol eden polis, çalışmaları derinleştirerek şüphelinin il dışında gidebileceği adresleri belirledi. Konya polisi zanlı Özlem G.'nin Kocaeli'deki arkadaşı olan Damla T.'nin evinde olduğunu öğrenince Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte eve baskın düzenledi. Baskında, cinayet zanlısı Özlem G. yakalanarak gözaltına alındı.

Tabancayı otlar arasına saklamış
Kocaeli'den Konya Emniyet Müdürlüğüne getirilen cinayet zanlısı kadın, daha sonra Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Seydişehir Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan Özlem G. olayda kullandığı kurusıkıdan bozma tabancayı sakladığı yeri ekiplere söyledi. Polis, Seyitharun Camisi yanında bulunan bir evin önündeki otlar içerisinde tabancayı buldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özlem G. Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

KONYA

05 Ocak 2020 Pazar

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