MÜSİAD Konya’da ‘Helal Gıda ve Sağlıklı Beslenme’ konferansı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

MÜSİAD Konya’da ‘Helal Gıda ve Sağlıklı Beslenme’ konferansı

İHA

MÜSİAD Konya Şubesi'nde düzenlenen konferansa konuk olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Gültekin, helal ve sağlıklı olup olmaması yönüyle gıda katkı maddelerini anlattı.

MÜSİAD Konya’da ‘Helal Gıda ve Sağlıklı Beslenme’ konferansı

MÜSİAD Konya Şubesi’nde düzenlenen konferansa konuk olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Gültekin, helal ve sağlıklı olup olmaması yönüyle gıda katkı maddelerini anlattı.
Çok sayıda davetlinin katıldığı konferansta konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Gültekin, helal hayatın gıda ürünlerini de kapsayan geniş bir konu olduğunu, helal gıdanın ise, sadece helal kesilmiş etten ibaretmiş gibi yanlış algılandığını kaydetti. Helal gıda ile ilgili esas sorunun katkı maddelerinden kaynaklandığını ifade eden Gültekin, ürünün helal sayılabilmesi için katkı maddesinin kaynağından, paket malzemesine kadar her şeye bakılması gerektiğine dikkat çekti.
Prof. Dr. Gültekin, “Gıda katkı maddelerini farkında olmadan tüketiyoruz. Hemen hemen bütün gıdalarda katkı maddesi yer alıyor. Marketlerden aldığımız gıdaların neredeyse yüzde 90’ı hazır paketli. Bunların üretiminde gıda katkı maddeleri kullanılıyor. Aynı zamanda paketsiz ürünlerde de katkı maddeleri kullanılmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde ve ülkemizde kullanılan 350 ila 400 civarında katkı maddesi var. Bunların helalliği yönünden iki temel kaygı vardır. Birincisi, hayvansal kaynaklı olan katkı maddelerinde helal olmayan hayvanlardan elde edilmiş olması veya helal hayvanların helal olmayan yollarla kesiminden elde edilmiş olması. Ülkemizde kullanılan hayvansal kaynaklı katkı maddelerinin neredeyse tamamı yurt dışından ithal edilmektedir. Zaten yurt dışında bir helal endişesi yok, üreticilerin çoğu Müslüman değil. Dolayısıyla en ucuz malzemeden üretebilirler. Ürün etiketlerinde ‘Domuz yağı ve katkıları yoktur’ ibareleri yer alıyor, ama burada gerçekten üreticiye güvenmemiz gerekiyor. İkinci konu da alkol, gerek hayvansal, gerekse bitkisel ve diğer yollarla elde edilen katkı maddelerinde çeşitli amaçlarla alkol kullanılabiliyor. Bunları da etiketlerinden ayırt etmemiz mümkün olmuyor. Burada, Helal sertifikaları büyük önem taşıyor. Bunun zamanla yaygınlaşması, denetimlerinin artması bu endişeleri ortadan kaldıracaktır. Sağlık yönünden ise, katkı maddelerinin bir kısmında insan sağlığına zararlarıyla ilgili hiçbir sorun yok, ancak bazı katkı maddeleri, migreni tetikliyor, hiperaktif insanların hiperaktivitelerini artırabiliyor, epilepsiyi artırabiliyor, alerjik bünyeye sahipse alerjik reaksiyonları artırabiliyor. Bazı katkı maddeleri de kanser riskini artırmaktadır. Sağlık açısından da bazı temel prensipleriniz olsun, katkılı ürünlerden olabildiğince uzak durun. Almanız gereken ürünlerde en az katkı maddesi olanları tercih edin. Toplumu doğal ve katkısız ürünlere teşvik etmeli, ve en önemlisi de az yemeğe yönelik toplumsal bir kampanya başlatmalıyız” dedi.

KONYA

06 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 07:59
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meram Gençlik Meclisi üniversite öğrencilerine süt ikram etti
YEREL HABERLER Meram Gençlik Meclisi üniversite öğrencilerine süt ...
Hastane bahçesinde otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Hastane bahçesinde otomobil alev alev yandı
Köpek dövüşünü 'WhatsApp' üzerinden organize etmişler
YEREL HABERLER Köpek dövüşünü 'WhatsApp' üzerinden organize etmişler
Sevgilisinin eşi tarafından öldürülen Aynur, 'Yardım edin' diye bağırmış
YEREL HABERLER Sevgilisinin eşi tarafından öldürülen Aynur, 'Yardım ...
Araçlardan akü çalan baba, oğul ve arkadaşı tutuklandı
YEREL HABERLER Araçlardan akü çalan baba, oğul ve arkadaşı ...
Eski kocasının birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
YEREL HABERLER Eski kocasının birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadın ...
Eşinin sevgilisini öldüren kadın yakalanıp, tutuklandı (3)- Yeniden
YEREL HABERLER Eşinin sevgilisini öldüren kadın yakalanıp, ...
Konya'da ormanda köpek dövüştüren ve bahis oynayan 17 kişiye para cezası Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde köpekler dövüşürken 10 yaşlarında bir çocuğun da tezahürat yaparak köpeklerin dövüşünü izlediği görülüyor
YEREL HABERLER Konya'da ormanda köpek dövüştüren ve bahis oynayan 17 ...
Ormanda köpek dövüştüren 4 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Ormanda köpek dövüştüren 4 kişiye gözaltı
Eski kocasının birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi Cinayeti işledikten sonra Kocaeli'de arkadaşının evinde yakalanıp Konya'ya getirilen cinayet zanlısı kadının, olayda kullandığı kurusıkıdan bozma tabanca da bir evin bahçesindeki otların arasında bulundu
YEREL HABERLER Eski kocasının birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı ...
Başkan Altay, 8 ilden gelerek Konya’da kamp yapan judocularla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay, 8 ilden gelerek Konya’da kamp yapan ...
Konya’da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Başkan Altay 31 ilçenin yöneticileri ile görüştü
YEREL HABERLER Başkan Altay 31 ilçenin yöneticileri ile görüştü
MHP’den ‘okullarda sağlık personeli çalıştırılması’ teklifi
YEREL HABERLER MHP’den ‘okullarda sağlık personeli çalıştırılması’ ...
Minibüs, TIR'a çarptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs, TIR'a çarptı: 5 yaralı
Nakliyeci esnafıyla Konya milletvekilleri bir araya geldi
YEREL HABERLER Nakliyeci esnafıyla Konya milletvekilleri bir araya ...
Başkan Kılca: “Konu eğitim olunca bizim için akan sular durur”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “Konu eğitim olunca bizim için akan ...
Çumra’da gençler sporla korunacak
YEREL HABERLER Çumra’da gençler sporla korunacak
Eski kocasının birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı Konya'ya getirildi Kocaeli'de yakalandıktan sonra Konya'nın Seydişehir ilçesine getirilen cinayet zanlısı kadın, sağlık kontrolü için getirildiği hastane çıkışında görüntü alan gazetecilere "Sizleri çok seviyorum ve Damla'm" demesi dikkat çekti
YEREL HABERLER Eski kocasının birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı ...
Araçların aküsünü çalan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Araçların aküsünü çalan 3 kişi yakalandı
Araçlardan akü çalan baba, oğul ve arkadaşı yakalandı
YEREL HABERLER Araçlardan akü çalan baba, oğul ve arkadaşı yakalandı
Eşinin sevgilisini öldüren kadın yakalandı
YEREL HABERLER Eşinin sevgilisini öldüren kadın yakalandı
20 yıllık ağrılarından ameliyatla kurtuldu Konya’da 20 yıldır prostat ağrıları çeken Hasan Hüseyin Özkan 2,5 saatlik ameliyatla ağrılarından kurtuldu
YEREL HABERLER 20 yıllık ağrılarından ameliyatla kurtuldu Konya’da ...
Sanal alışverişe ilgi artarken, küçük esnafa azalıyor
YEREL HABERLER Sanal alışverişe ilgi artarken, küçük esnafa azalıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X